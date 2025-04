Stoccarda Werder Brema il pronostico stuzzica l’1 Primo Tempo occhio alla combo

Stoccarda e Werder Brema, che si affronteranno domani domenica 13 aprile alle 15:30 alla Mercedes Benz-Arena. L’andata si è conclusa con il risultato di 2-2, con i biancorossi che sperano di primeggiare davanti ai loro tifosi. Per i biancoverdi, invece, l’obiettivo è quello di compiere il colpo esterno ed allontanarsi ulteriormente dalla bassa graduatoria.L’andamento di Stoccarda e Werder BremaLo Stoccarda è reduce dalla sonora vittoria per 4-0 sul Bochum penultimo in classifica, grazie ad un super attacco. I Die Roten vogliono proseguire su questa scia, regalando una gioia al loro caldo pubblico in un’annata che è stata più complicata rispetto all’ultima disputata. Sololaroma.it - Stoccarda-Werder Brema, il pronostico: stuzzica l’1 Primo Tempo, occhio alla combo Leggi su Sololaroma.it Prosegue senza alcun tipo di sosta la 29° giornata di Bundesliga, che ci sta regalando tanto spettacolo. Una delle gare in programma in questo turno metterà a confronto due compagini che sono in piena metà classifica. Stiamo parlando di, che si affronteranno domani domenica 13 aprile alle 15:30Mercedes Benz-Arena. L’andata si è conclusa con il risultato di 2-2, con i biancorossi che sperano di primeggiare davanti ai loro tifosi. Per i biancoverdi, invece, l’obiettivo è quello di compiere il colpo esterno ed allontanarsi ulteriormente dbassa graduatoria.L’andamento diLoè reduce dsonora vittoria per 4-0 sul Bochum penultimo in classifica, grazie ad un super attacco. I Die Roten vogliono proseguire su questa scia, regalando una gioia al loro caldo pubblico in un’annata che è stata più complicata rispetto all’ultima disputata.

Potrebbe interessarti anche:

Pronostico Stoccarda-Werder Brema : allungo decisivo

Stoccarda-Werder Brema è una partita della ventinovesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. In finale di Coppa di Germania e con la ...

Werder Brema-Eintracht Francoforte - il pronostico : motivazioni Champions - combo approvata

Giornata numero 28 in Bundesliga, e c’è ancora molto in ballo in questo finale di stagione. Sabato 5 aprile sfide importanti soprattutto in zona Europa, e non solo con Friburgo-Borussia Dortmund: ...

Werder Brema-Wolfsburg - il pronostico : 1° tempo e azzardo Multigol

Weekend appassionante in giro per l’Europa, anche per una Bundesliga che si aprirà con il big match della 24ª giornata tra Stoccarda e Bayern Monaco. Segue un ricco programma sabato 1 marzo, con ...

Pronostico schedina Totocalcio concorso n. 15/1525 di sabato 12 aprile 2025. Schedina Multigoal: weekend con i goal di Liga, Premier e Bundesliga a quota 17. 5 outsider che possono ottenere risultati a sorpresa in Premier, Liga, Bundes, Ligue 1 e Serie A questa settimana. Stoccarda-Werder Brema (domenica 13 aprile 2025 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici. Pronostico Stoccarda-Werder Brema: allungo decisivo. Pronostico Stoccarda-Werder Brema | allungo decisivo. Ne parlano su altre fonti

() Pronostico Stoccarda-Werder Brema: allungo decisivo - Stoccarda-Werder Brema è una partita della ventinovesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

(Da una nota di msn.com si apprende che:) Pronostici Bundesliga: i nostri consigli per le gare della 23°giornata - 21/02 20:30 Friburgo - Werder Brema - GOL 22/02 15:30 Kiel ... Francoforte - GOL 23/02 19:30 Hoffenheim - Stoccarda - X2 L'articolo Pronostici Bundesliga: i nostri consigli per le gare della ...

(Risulta da fonti di ilveggente.it che:) Pronostico Eintracht Francoforte-Heidenheim: mettono la quinta marcia - Eintracht Francoforte-Heidenheim è una partita della ventinovesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica: tv, formazioni, pronostico.