La missione diplomatica di Antonioinsi chiude con il segno più. Il vicepremier e ministro degli Esterino, al termine dei suoi colloqui con la presidentena Droupadi Murmu, ha ribadito con forza l’importanza delle relazioni bilaterali, sottolineando il consolidamento dei legami e delle collaborazioni tra i due Paesi. «Lascio l’con la soddisfazione di aver rinforzato i legami, di aver preparato il terreno anche per rinforzare la Via delche arriverà a Trieste partendo dall’, e di aver rinforzato le relazioni bilaterali, anche per quanto riguarda le industrie tra i nostri Paesi», ha dichiarato, segnando l’ennesimo passo in avanti in un percorso che vede l’attore centrale nel panorama economico e geopolitico globale.insulla via delLa Via del, grande progetto che mira a collegare il subcontinenteno con l’Europa attraverso un corridoio logistico strategico, rappresenta «unaopportunità sulla quale l’sta lavorando tantissimo con il nuovo inviato speciale Francesco Talò».