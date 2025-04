Il punto del anno Musetti vola in finale Video

Liberoquotidiano.it - "Il punto dell'anno". Musetti vola in finale | Video

Lorenzoconquista la sua primain un Masters 1000a sua carriera. Nella semidel 'Rolex Monte-Carlo Masters', terzo '1000' stagionale, il carrarese ha battuto in semil'australiano Alex de Minaur in rimonta con il punteggio di 1-6 6-4 7-6 (4) dopo due ore e 40'. Era dal 2019, con la vittoria di Fabio Fognini, che un tennista italiano non approdava alladel torneo di Montecarlo. Il "", con il quale Lorenzoha piegato Alex De Minaur, è arrivato nel secondo set. Serve l'australiano che scaraventa una battuta fortissima. L'italiano riesce a intercettarla e così si delinea lo scambio. Batti e ribatti, fino a quando De Minaur tira un diagonale sul rovescio'azzurro.respinge, ma trova l'australiano a rete. Con la metà di campo sgualcita, De Minaur colpisce a botta sicura.