Operazione straordinaria della Polizia ad Ancona 167 persone identificate | un espulso e una 43enne nei guai

Operazione della Polizia ad Ancona: espulsione di un tunisino e controlli per aumentare la sicurezza nel quartiere Piano.

