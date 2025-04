Unlimitednews.it - Pichetto “La Croce Rossa contribuisce a connettere salute pubblica e impegno per l’ambiente”

ROMA (ITALPRESS) – “Grazie all’umanitario dei suoi volontari, laalla diffusione di buone pratiche che connettono lacon l’per: un legame ancor più chiaro di fronte ai cambiamenti climatici, che richiedono un lavoro di prevenzione e adattamento, per evitare danni alle comunità colpite da eventi estremi. In questa ottica si pone come di crescente importanza anche l’obiettivo educativo al fine di rafforzare e diffondere la consapevolezza e la conoscenza dei rischi”. Lo ha detto il ministro dele della Sicurezza Energetica, Gilberto, intervenuto all’assemblea nazionale dellaItaliana, che si è svolta a Settimo Torinese. “Ringrazio il ministroper averci onorato della sua presenza. Tutelaresignifica aver cura della vita.