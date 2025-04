Donna muore in ospedale a Milano arrestato il figlio l’aveva picchiata a sangue

Donna di 69 anni, Daniela Guerrini, è morta in ospedale a Sesto San Giovanni (Milano). Il suo corpo presentava numerose fratture e lividi. La polizia ha arrestato il figlio, Gianrico Dario Ricci, di 37 anni. L’accusa è pesante: omicidio.Leggi anche: “La costringeva a lavarsi così”. Orrore in Italia, violenze spaventose sulla moglie incintaLe indagini della poliziaLa polizia di Milano, coordinata dalla Procura di Monza, ha lavorato senza sosta. Gli agenti hanno raccolto prove schiaccianti contro il figlio. Un’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari.Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il figlio ha picchiato la madre con calci e pugni. Questa brutale aggressione ha causato lesioni interne gravissime. Emorragie cerebrali e addominali hanno portato alla morte della Donna. Thesocialpost.it - Donna muore in ospedale a Milano, arrestato il figlio: l’aveva picchiata a sangue Leggi su Thesocialpost.it Unadi 69 anni, Daniela Guerrini, è morta ina Sesto San Giovanni (). Il suo corpo presentava numerose fratture e lividi. La polizia hail, Gianrico Dario Ricci, di 37 anni. L’accusa è pesante: omicidio.Leggi anche: “La costringeva a lavarsi così”. Orrore in Italia, violenze spaventose sulla moglie incintaLe indagini della poliziaLa polizia di, coordinata dalla Procura di Monza, ha lavorato senza sosta. Gli agenti hanno raccolto prove schiaccianti contro il. Un’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari.Secondo la ricostruzione degli inquirenti, ilha picchiato la madre con calci e pugni. Questa brutale aggressione ha causato lesioni interne gravissime. Emorragie cerebrali e addominali hanno portato alla morte della

