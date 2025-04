Addio a Max Romeo il gigante del reggae

Romeo se n’è andato. Venerdì, nella sua amata Giamaica, ha chiuso gli occhi per sempre a 80 anni. Il mondo della musica perde uno dei suoi reggaeman più amati. Non un semplice cantante, ma una vera leggenda.Leggi anche: Papa Francesco stupisce ancora il mondo: il gesto a sorpresa del ponteficeCanzoni immortaliTre titoli bastano per spiegare tutto: «Chase the Devil», «One Step Forward», «War Inna Babylon». Questi brani hanno segnato un’epoca. Hanno spinto Max Romeo sul podio dei grandi, giusto un gradino sotto sua maestà Bob Marley. Non è un’esagerazione, è la realtà.Dalle piantagioni al successoMax, all’anagrafe Maxwell Livington Smith, cresce poverissimo. Lavora nelle piantagioni da ragazzo. Conosce presto Bob Marley. Poi arriva l’incontro con Lee Scratch Perry, genio della produzione. Thesocialpost.it - Addio a Max Romeo, il gigante del reggae Leggi su Thesocialpost.it Maxse n’è andato. Venerdì, nella sua amata Giamaica, ha chiuso gli occhi per sempre a 80 anni. Il mondo della musica perde uno dei suoiman più amati. Non un semplice cantante, ma una vera leggenda.Leggi anche: Papa Francesco stupisce ancora il mondo: il gesto a sorpresa del ponteficeCanzoni immortaliTre titoli bastano per spiegare tutto: «Chase the Devil», «One Step Forward», «War Inna Babylon». Questi brani hanno segnato un’epoca. Hanno spinto Maxsul podio dei grandi, giusto un gradino sotto sua maestà Bob Marley. Non è un’esagerazione, è la realtà.Dalle piantagioni al successoMax, all’anagrafe Maxwell Livington Smith, cresce poverissimo. Lavora nelle piantagioni da ragazzo. Conosce presto Bob Marley. Poi arriva l’incontro con Lee Scratch Perry, genio della produzione.

Potrebbe interessarti anche:

Gli amici - l'incidente - la canzone - l'addio improvviso : la storia d'amore tra Bianca Atzei e Max Biaggi

La cantante e il pilota di motociclismo hanno vissuto una breve ma intensa relazione finita bruscamente nel 2017

Addio a Max Giusio protagonista della cultura e dello spettacolo

E’ mancato all’ospedale Maria Vittoria di Torino Massimo (per gli amici Max) Giusio, esponente della cultura e protagonista sempre presente negli eventi di spettacolo. Fu la colonna portante del ...

Mister Movie | Morto Richard Norton - Star di Mad Max - a 75 Anni : Un Addio all’Icona Action!

Un Eroe Action Ci Lascia: Chi Era Richard Norton? Richard Norton, l'attore, coordinatore di stunt e artista marziale australiano, è scomparso all'età di 75 anni. Forse lo ricordi dai film d'azione ...

Addio a Olivia Hussey, icona di Romeo e Giulietta di Zeffirelli a soli 15 anni. Addio a Romeo Rematelli, lo chef dei vip si è spento all'età di 65 anni. Olivia Hussey è morta: addio alla Giulietta di Zeffirelli. Addio a Max von Sydow. Addio a Max Mara, e intanto apre Alcott. La Juventus e Massimiliano Allegri: un lungo countdown verso i titoli di coda. Ne parlano su altre fonti

(Dalle pagine di msn.com si apprende che:) È morto Max Romeo, gigante del reggae con «War Inna Babylon» e «One Step Forward» - Aveva 80 anni e dalla sua Giamaica aveva conquistato tutto il mondo, giusto un gradino sotto Bob Marley che aveva conosciuto da ragazzino ...

(Risulta da fonti di allaguida.it che:) Addio pesantissimo per Alfa Romeo, tra tre mesi non le vedremo più: è finita anche per loro - Novità importanti in casa Alfa Romeo, con il noto marchio italiano che deve dire addio a questi modelli unici. Il periodo odierno presenta dei grossi cambiamenti per quanto riguarda il settore ...