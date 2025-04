Prato Half Marathon tutto pronto La festa al Village

Prato, 12 aprile 2025 – Alle 9,30 di domenica 13 aprile partirà la 35° edizione della Prato Half Marathon, Il Village predisposto in Piazza delle Carceri ha aperto alle 10 ed è stato invaso da oltre 2000 persone. Tante iniziative all'interno del Village con la Walk zone: camminata dinamica per le vie del centro, guidati da un coach tramite cuffie a ritmo di musica che ha visto ben 100 camminatrici a ritmo di musica poi la Kids Fun Run: minicorsa per bambini con la presenza dell'oratorio S. Anna, dell'Avis e del Panathlon Prato con ben 80 bambini che si sono inseguiti per piazza delle carceri. Poi la consegna dei pettorali al campione paralimpico Christian Giagnoni e la festa è iniziata con la presentazione delle squadre del 32° Trofeo Denti Reali con le squadre del Trofeo Denti organizzato dal Gispi, che compie quest'anno 41 anni, per enfatizzare lo sport pratese. Lanazione.it - Prato Half Marathon, tutto pronto. La festa al Village Leggi su Lanazione.it , 12 aprile 2025 – Alle 9,30 di domenica 13 aprile partirà la 35° edizione della, Ilpredisposto in Piazza delle Carceri ha aperto alle 10 ed è stato invaso da oltre 2000 persone. Tante iniziative all'interno delcon la Walk zone: camminata dinamica per le vie del centro, guidati da un coach tramite cuffie a ritmo di musica che ha visto ben 100 camminatrici a ritmo di musica poi la Kids Fun Run: minicorsa per bambini con la presenza dell'oratorio S. Anna, dell'Avis e del Panathloncon ben 80 bambini che si sono inseguiti per piazza delle carceri. Poi la consegna dei pettorali al campione paralimpico Christian Giagnoni e laè iniziata con la presentazione delle squadre del 32° Trofeo Denti Reali con le squadre del Trofeo Denti organizzato dal Gispi, che compie quest'anno 41 anni, per enfatizzare lo sport pratese.

Potrebbe interessarti anche:

Prato Half Marathon 2025 : corsa e solidarietà nel cuore della città

Ventuno chilometri di corsa attraversando il centro storico, con un occhio rivolto alla solidarietà. E’ tutto pronto per l’edizione 2025 della "Prato Half Marathon", che prenderà il via domenica con ...

Prato Half Marathon e Un po’ ‘n poggio : il ritorno delle corse podistiche 2025

Due iniziative dedicate al podismo, ormai istituzionalizzatesi, pronte a tornare ad una settimana di distanza l’una dall’altra. Tutto pronto per le edizioni 2025 di "Un po’ ‘n poggio" e della "Prato ...

Edizione da record per l’Half Marathon : ecco i vincitori

Con un’edizione da record si è chiusa ieri, domenica 6 aprile, l’Half Marathon. Seimila i corridori che hanno animato il centro fiorentino. Ad aggiudicarsi la vittoria è stato Evans Kipkorir del ...

Prato Half Marathon, tutto pronto. La festa al Village. Prato Half Marathon 2025: corsa e solidarietà nel cuore della città. La Maratonina scalda i motori: attesi mille atleti per la competitiva. Tante altre manifestazioni di contorno. Prato Half Marathon e Un po’ ‘n poggio: il ritorno delle corse podistiche 2025. Prato, aspettando la Half Marathon. 34° Prato Half Marathon di Prato da record: oltre 4mila partecipanti. Ne parlano su altre fonti

(Come indicato da lanazione.it:) Prato Half Marathon, tutto pronto. La festa al Village - Prato, 12 aprile 2025 – Alle 9,30 di domenica 13 aprile partirà la 35° edizione della Prato Half Marathon, Il Village predisposto in Piazza delle Carceri ha aperto alle 10 ed è stato invaso da oltre 2 ...

(In base alle informazioni di msn.com:) Prato Half Marathon 2025: corsa e solidarietà nel cuore della città - La Prato Half Marathon 2025 unisce sport e solidarietà con eventi per tutti, da maratone a camminate e corse per bambini.

(Lo rende noto msn.com:) Prato Half Marathon e Un po’ ‘n poggio: il ritorno delle corse podistiche 2025 - Le edizioni 2025 di "Un po’ ‘n poggio" e "Prato Half Marathon" pronte a partire, con eventi collaterali e partecipazioni speciali.