Influencer del dono 105 adesioni ad Alessandria alla scuola di Polizia i dettagli del iniziativa

Polizia di Stato di Alessandria e A.I.D.O. promuovono la donazione di organi con un percorso formativo per gli allievi agenti. Notizie.virgilio.it - "Influencer del dono", 105 adesioni ad Alessandria alla scuola di Polizia: i dettagli dell'iniziativa Leggi su Notizie.virgilio.it Ladi Stato die A.I.D.O. promuovono la donazione di organi con un percorso formativo per gli allievi agenti.

