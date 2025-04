Juventusnews24.com - Damascelli teme risvolti negativi nella Juve per la vicenda scommesse: «Le ultime notizie possono creare questo». Poi sulla partita contro il Lecce: «La loro mission non è più impossible per una ragione»

di RedazionentusNews24, giornalista, ha commentato levicende legate alle: sotto torchio ci finisce la, che può subire delle scorieTonyavverte un pericolo per la. L’implicazione di Weston McKennie e Mattia Perin potrebbe nel nuovo filone del calciopotrebbe disorientare la squadra in vista dellail. Ecco le sue parole, redatte su Il Giornale.PAROLE – «Lantus del dopo Motta sembra quasi avere timore di essere diversa, almenotesta. Ledi cronaca giudiziaria, legate a Perin e McKennie,tuttavia slegare il gruppo, Tudor dovrà risolvere l’imprevisto nel scegliere; se il portiere è infortunato, almeno così pare, l’americano, decisivo e importante per qualunque situazione, potrebbe essere messo da parte, per evidenti motivi psicologici.