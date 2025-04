Corteo Pro Pal a Milano scritta choc ‘Spara a Giorgia’ su filiale banca

filiale di Banco Bpm di piazzale Lagosta a Milano è stata imbrattata oggi, sabato 12 aprile, con la scritta 'Spara a Giorgia' al passaggio del Corteo nazionale pro Palestina. Sul tragitto i manifestanti hanno preso di mira diversi negozi di multinazionali e banche, rompendo le vetrine e imbrattandole con la vernice.

Pro Pal in corteo a Milano : "Scendiamo in piazza a due giorni dalla giornata della memoria"

Si è tenuto oggi, come ogni sabato da oltre un anno, il corteo pro Pal per chiedere la fine definitiva della guerra a Gaza. Si tratta della 68esima manifestazione dall'inizio del conflitto. Prima ...

Tensione tra polizia e manifestanti al corteo pro pal a Milano : il video

A Milano si sono registrati momenti di tensione e brevi scontri tra manifestanti e forze di polizia durante una manifestazione contro il decreto sicurezza. Un gruppo di partecipanti, partito da ...

Corteo pro Pal a Milano - scritta 'spara a Giorgia' su vetrina

"Spara a Giorgia" è la scritta comparsa sulla vetrina di una filiale di banco Bpm in piazzale Lagosta al passaggio del corteo pro Palestina in corso a Milano al quale partecipano oltre 10mila ...

(Secondo quanto riportato da ilmattino.it:) Corteo Pro Pal a Milano, scontri polizia-manifestanti: 10mila in piazza, Petardi e vetrine rotte - Scontri tra manifestanti e forze dell’ordine al passaggio del corteo pro Palestina da piazzale Baiamonti. Le tensioni erano iniziate alla fine di via Farini, per - a quanto lamentano i manifestanti - ...

() Corteo Pro Pal a Milano, scritta choc 'Spara a Giorgia' su filiale banca - (Adnkronos) - La filiale di Banco Bpm di piazzale Lagosta a Milano è stata imbrattata oggi, sabato 12 aprile, con la scritta 'Spara a Giorgia' al passaggio del corteo nazionale pro Palestina. Sul trag ...

(Dalle pagine di msn.com si apprende che:) Corteo pro Pal a Milano,scritta 'spara a Giorgia' su vetrina - "Spara a Giorgia" è la scritta comparsa sulla vetrina di una filiale di banco Bpm in piazzale Lagosta al passaggio del corteo pro Palestina in corso a Milano al quale partecipano oltre 10mila attivist ...