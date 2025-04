Giro dei Paesi Baschi 2025 Almeida trionfa sul traguardo di Eibar Tappa e generale per il portoghese

Almeida chiude da dominatore assoluto il Giro dei Paesi Baschi 2025. Il portoghese vince l’ultima Tappa della corsa spagnola con partenza ed arrivo ad Eibar e trionfa nella classifica generale. Si tratta del sedicesimo successo da professionista per il portoghese, che torna a vincere una corsa a tappe dal Giro di Polonia del 2021.Una vittoria arrivata quasi in volata per il corridore della UAE Team Emirates, che ha vinto il duello con lo spagnolo Enric Mas (Movistar), trovando l’attacco decisivo negli ultimi metri. Mas non ha avuto la forza di rispondere, accontentandosi del secondo posto di Tappa e anche in quello nella classifica generale, visto che lo spagnolo ha fatto un bel balzo in classifica, recuperando ben sei posizioni proprio in quest’ultima frazione.La fuga di giornata vede protagonisti Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale), (Bauke Mollema (Lidl-Trek), Finlay Pickering (Bahrain-Victorius), Ion Izagirre (Cofidis), Callum Scotson (Decathlon AG2R La Mondiale), Dani Martinez (Red Bull-BORA-Hansgrohe), Ben Healy (EF Education-Easy Post), Jordan Jegat (TotalEnergies), Warren Barguil, Guillermo Martinez (Team Picnic PostNL), Romain Grégoire (Groupama-FDJ), Sepp Kuss (Team Visma Lease a Bike), Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team). Oasport.it - Giro dei Paesi Baschi 2025, Almeida trionfa sul traguardo di Eibar. Tappa e generale per il portoghese Leggi su Oasport.it Joaochiude da dominatore assoluto ildei. Ilvince l’ultimadella corsa spagnola con partenza ed arrivo adnella classifica. Si tratta del sedicesimo successo da professionista per il, che torna a vincere una corsa a tappe daldi Polonia del 2021.Una vittoria arrivata quasi in volata per il corridore della UAE Team Emirates, che ha vinto il duello con lo spagnolo Enric Mas (Movistar), trovando l’attacco decisivo negli ultimi metri. Mas non ha avuto la forza di rispondere, accontentandosi del secondo posto die anche in quello nella classifica, visto che lo spagnolo ha fatto un bel balzo in classifica, recuperando ben sei posizioni proprio in quest’ultima frazione.La fuga di giornata vede protagonisti Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale), (Bauke Mollema (Lidl-Trek), Finlay Pickering (Bahrain-Victorius), Ion Izagirre (Cofidis), Callum Scotson (Decathlon AG2R La Mondiale), Dani Martinez (Red Bull-BORA-Hansgrohe), Ben Healy (EF Education-Easy Post), Jordan Jegat (TotalEnergies), Warren Barguil, Guillermo Martinez (Team Picnic PostNL), Romain Grégoire (Groupama-FDJ), Sepp Kuss (Team Visma Lease a Bike), Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team).

Potrebbe interessarti anche:

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025 - tappa di oggi in DIRETTA : Almeida si prende vittoria e maglia di leader

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro live e grazie per averci seguito. 17.24: Joao Almeida si prende tutto. Tappa e maglia per il portoghese, che ha ora 30 secondi di ...

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025 - tappa di oggi in DIRETTA : Schachmann rimane leader della cronometro. Lipowitz è secondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:39 Ha iniziato la sua prova Joao Almeida della UAE Team Emirates – XRG. 16:36 Ha preso il via il belga Thibau Nys della Lidl – Trek. 16:34 Il ...

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025 - tappa di oggi in DIRETTA : iniziata la prova di McNulty

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:25 Brandon McNulty ha vinto cinque prove contro il tempo sul totale delle sedici affermazioni ottenute in carriera. 17:23 Parte Brandon McNulty della UAE ...

VIDEO: Highlights Tappa 5 Giro dei Paesi Baschi 2025. Giro dei Paesi Baschi 2025, Almeida trionfa sul traguardo di Eibar. Tappa e generale per il portoghese. DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2025 LIVE, Sesta Tappa. Giro dei Paesi Baschi 2025, la gioia di Ben Healy: “Mi sentivo bene e sono orgoglioso di aver portato a termine questa azione”. Giro dei Paesi Baschi 2025, la Cofidis gioisce dopo il successo di Aranburu: “Alex è stato il più forte e meritava la vittoria”. Giro dei Paesi Baschi 2025, giornata tranquilla per João Almeida: “Domani ci aspetta una grande battaglia, ma nessuno mi spaventa”. Ne parlano su altre fonti

(Da una nota di oasport.it si apprende che:) Giro dei Paesi Baschi 2025, Almeida trionfa sul traguardo di Eibar. Tappa e generale per il portoghese - Joao Almeida chiude da dominatore assoluto il Giro dei Paesi Baschi 2025. Il portoghese vince l'ultima tappa della corsa spagnola con partenza ed arrivo ...

(Il quotidiano msn.com ha riportato che:) Giro dei Paesi Baschi 2025, tutti i ritiri - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

(A darne comunicazione è msn.com:) Giro dei Paesi Baschi 2025, João Almeida conquista anche l’ultima tappa e porta a casa la corsa – 7° Simone Velasco - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...