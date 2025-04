DIRETTA Serie A Inter-Cagliari 1-0 | la sblocca Arnautovic! – LIVE

Serie A, dopo la sfida tra Venezia e MonzaTorna in campo l’Inter capolista e campione d’Italia in carica e, per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A, ospita il Cagliari di Davide Nicola, impegnato nella lotta per non retrocedere.Simone Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina da Simone Inzaghi, arrivano a questa sfida col morale alle stelle dopo la vittoria nell’andata dei quarti di finale della Champions League sul campo del Bayern Monaco di Vincent Kompany. Nell’ultimo di campionato, invece, i nerazzurri hanno pareggiato per 2-2 sul campo del Parma del grande ex Cristian Chivu. Di contro, rossoblu dell’allenatore Davide Nicola si presentano a questo appuntamento dopo l’importante pareggio a reti bianche ottenuto sul campo di una DIRETTA concorrente per la salvezza come l’Empoli di Roberto D’Aversa. Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Inter-Cagliari 1-0: la sblocca Arnautovic! – LIVE Leggi su Calciomercato.it Secondo appuntamento del sabato, valido per la trentaduesima giornata del campionato diA, dopo la sfida tra Venezia e MonzaTorna in campo l’capolista e campione d’Italia in carica e, per la trentaduesima giornata del campionato diA, ospita ildi Davide Nicola, impegnato nella lotta per non retrocedere.Simone Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina da Simone Inzaghi, arrivano a questa sfida col morale alle stelle dopo la vittoria nell’andata dei quarti di finale della Champions League sul campo del Bayern Monaco di Vincent Kompany. Nell’ultimo di campionato, invece, i nerazzurri hanno pareggiato per 2-2 sul campo del Parma del grande ex Cristian Chivu. Di contro, rossoblu dell’allenatore Davide Nicola si presentano a questo appuntamento dopo l’importante pareggio a reti bianche ottenuto sul campo di unaconcorrente per la salvezza come l’Empoli di Roberto D’Aversa.

Potrebbe interessarti anche:

Serie A oggi - partite della trentaduesima giornata su Sky - DAZN e NOW : dove vederle in TV - streaming e orari

Oggi prende il via il nuovo turno del campionato di calcio italiano di Serie A: scopri gli orari e le modalità per seguire le partite in programma da venerdì 11 a lunedì 14 aprile. Oggi, 11 aprile, ...

Grosseto-San Donato Tavarnelle : sfida decisiva per i playoff di Serie D

CALCIO SERIE DSarà tutto tranne che una passeggiata. Il secondo match casalingo consecutivo per il Grosseto si prospetta difficile. Se per battere la Fezzanese domenica scorsa è bastato un 2-0 ...

Mercato - gli affari ufficiali : tutti gli arrivi e le partenze nelle 20 squadre di Serie A

Nuovo anno e nuova sessione di calciomercato. Parte giovedì 2 gennaio 2025 la finestra invernale durante la quale le squadre potranno comprare...

Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Inter-Cagliari e Juventus-Lecce in diretta e streaming: gli orari. DIRETTA Serie A, Inter-Cagliari | Segui la cronaca LIVE. Serie A: Napoli-Inter DIRETTA e FOTO. Serie A: Inter-Monza 1-2 DIRETTA e FOTO. Serie A: Inter-Monza 0-0 DIRETTA e FOTO. Serie A: in campo Inter-Cagliari 0-0 DIRETTA e FOTO dalle ore 18. Ne parlano su altre fonti

(Ne dà notizia fanpage.it:) Inter-Cagliari LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025 - La diretta LIVE di Inter-Cagliari di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ...

(Come si legge su ansa.it:) Serie A: in campo Inter-Cagliari 0-0 DIRETTA e FOTO dalle ore 18 - "Su una singola partita, se si riesce a essere particolarmente convinti e continui nel corso della gara, si può sempre avere qualche chance. La bellezza del nostro sport è anche quella di credere di ...

(Lo segnala gazzetta.it:) LIVE Alle 18 Inter-Cagliari: turnover per Inzaghi, Nicola conferma Viola - I nerazzurri provano a salire momentaneamente a +6 sul Napoli in vetta alla classifica. I sardi vanno a caccia di punti salvezza ...