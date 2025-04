Derby Lazio Roma probabili formazioni Baroni dubbi in difesa Chance Dele Bashiru e Pellegrini

Derby della capitale, l'attesissimo scontro diretto per la Champions: le possibili scelte di Baroni e RanieriÈ la vigilia del Derby della capitale, lo scontro diretto tra Lazio e Roma che vale una stagione e non solo la possibile supremazia cittadina. In questa 32esima giornata è questo il match clou, in programma domani sera alle 20.45 in un Olimpico gremito e con le coreografie già pronte. Baroni contro Ranieri atto secondo, dopo la vittoria giallorossa all'andata per 2-0: i gol di Pellegrini e Saelemaekers hanno avviato la rimonta della Roma che era a -15. Ora i punti di distacco sono solamente 2. E la vittoria, oltre a valere il possibile allungo o il sorpasso, è pesantissima nella corsa Champions considerando anche lo scontro diretto tra Atalanta e Bologna.

Manca sempre meno al match più atteso dell’anno, la Capitale si sta preparando per accogliere migliaia di persone che raggiungeranno lo Stadio Olimpico per assistere al Derby di ritorno Lazio Roma ...

Roma già proiettata con la testa a Bilbao, per un ritorno degli ottavi di finale di Europa League da non fallire ad ogni costo, ma nel frattempo si è conclusa un’intensa 28ª giornata di campionato ...

Il tecnico giallorosso a due giorni dalla stracittadina che può quasi decidere una stagione, nel pieno della scelta del nuovo allenatore Ci siamo. Due giorni al derby della capitale, attesissimo, ...

