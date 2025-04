Benevento malviventi portano via denaro contante da un esercizio commerciale

esercizio commerciale di via dei Longobardi, a Benevento, che si è accorto nel riaprire il punto vendita che qualcosa non andava.malviventi, infatti, forzato un ingresso laterale della struttura, erano penetrati nel corso della notte all’interno ed hanno portato via da due registratori di cassa denaro contante e quindi si erano dati alla fuga. Il colpo avrebbe fruttato circa 1.500 Euro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Comando Provinciale che hanno avviato le indagini per questo ennesimo colpo. L'articolo Benevento, malviventi portano via denaro contante da un esercizio commerciale proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Benevento, malviventi portano via denaro contante da un esercizio commerciale Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutoAmara sorpresa questa mattina per il titolare di undi via dei Longobardi, a, che si è accorto nel riaprire il punto vendita che qualcosa non andava., infatti, forzato un ingresso laterale della struttura, erano penetrati nel corso della notte all’interno ed hanno portato via da due registratori di cassae quindi si erano dati alla fuga. Il colpo avrebbe fruttato circa 1.500 Euro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Comando Provinciale che hanno avviato le indagini per questo ennesimo colpo. L'articoloviada unproviene da Anteprima24.it.

Potrebbe interessarti anche:

Ieri in Campania : malviventi in azione nel Sannio - minacciano donna e portano via soldi e gioielli

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di ieri, domenica 19 gennaio 2025. Avellino – Una serie di video amatoriali circolati su “TikTok” che prima hanno fatto il giro del ...

Malviventi in azione nel Sannio : minacciano donna e portano via denaro e gioielli

Tempo di lettura: < 1 minutoUna donna, che si trovava sola nella sua casa di Solopaca, è stata costretta a consegnare ad almeno due malviventi una consistente somma di denaro e gioielli. Il ...

Maxi furto di rame in provincia di Latina : bottino da 100mila euro. Malviventi fermati dalla polizia durante la fuga

Furto riuscito, ma la fuga si conclude con le manette Tentano di trafugare cavi e bobine di rame per un valore stimato di 100.000 euro, ma la loro corsa si interrompe sull’autostrada A1 grazie ...

Benevento, malviventi portano via denaro contante da un esercizio commerciale. Sradicano cassaforte e la portano via dalla casa al sesto piano di un avvocato. Colpo notturno in un bar-tabacchi: ladri portano via sigarette e contanti. Raid in un’abitazione: i ladri portano via un bottino da oltre 10mila euro. Tentano colpo in banca, ma vengono scoperti e scappano: è caccia ai banditi. Colpo in una farmacia, ladri portano via contanti e danneggiano locale. Ne parlano su altre fonti

(In base alle informazioni di msn.com:) Ancora ladri in azione a Benevento in un asilo e in un bar tabacchi a Melizzano - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

(Come si legge su ilgiornaledelmolise.it:) Malviventi entrano negli uffici comunali di Trivento, portano via circa 400 euro dall’Ufficio anagrafe - Malviventi entrano negli uffici comunali di Trivento, portano via circa 400 euro dall’Ufficio anagrafe. Questa mattina, 17 marzo, la brutta sorpresa per il dipendente comunale addetto all’Anagrafe.

(Lo segnala ntr24.tv:) Benevento, il 4 aprile la Via Crucis in centro storico: la partenza da piazza Sabariani - La Via Crucis di venerdì 4 aprile nel centro storico di Benevento, rappresenta una importante occasione di riflessione e di preghiera, in questo tempo di Quaresima che ci sta preparando alla ...