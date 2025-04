Dalla Val Gandino alla Milano Design Week 2025 Zenucchi apre un nuovo spazio espositivo

Milano. In occasione della Milano Design Week 2025, Zenucchi Design Code, importante azienda di arredi e interior Design, ha inaugurato giovedì 10 aprile un nuovo showroom in via Pisoni 2 a Milano, nel pieno centro della città.La storia di questa azienda nasce Dalla Val Gandino nel 1995 da Amedeo e Giacomo Zenucchi, una realtà familiare caratterizzata da creatività, passione e coraggio che va avanti da oltre vent’anni grazie alla capacità di unire l’eccellenza del Design italiano e un approccio sartoriale.Il punto forte è una progettualità precisa, basata sul dialogo con i clienti con lo scopo di creare un ambiente domestico confortevole; un ambiente che rifletta la personalità e i bisogni del proprietario in ogni dettaglio.Il nuovo spazio affianca le altre sedi Zenucchi già presenti a Luzzana, in provincia di Bergamo, in via Tasso nel centro di Bergamo, a Brescia e in via dello Statuto a Milano. Bergamonews.it - Dalla Val Gandino alla Milano Design Week 2025: Zenucchi apre un nuovo spazio espositivo Leggi su Bergamonews.it Bergamo. L’eccellenza della progettualità bergamasca arriva a. In occasione dellaCode, importante azienda di arredi e interior, ha inaugurato giovedì 10 aprile unshowroom in via Pisoni 2 a, nel pieno centro della città.La storia di questa azienda nasceValnel 1995 da Amedeo e Giacomo, una realtà familiare caratterizzata da creatività, passione e coraggio che va avanti da oltre vent’anni graziecapacità di unire l’eccellenza delitaliano e un approccio sartoriale.Il punto forte è una progettualità precisa, basata sul dialogo con i clienti con lo scopo di creare un ambiente domestico confortevole; un ambiente che rifletta la personalità e i bisogni del proprietario in ogni dettaglio.Ilaffianca le altre sedigià presenti a Luzzana, in provincia di Bergamo, in via Tasso nel centro di Bergamo, a Brescia e in via dello Statuto a

