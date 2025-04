LIVE Inter Cagliari 2 0 Lautaro Martinezzzzzzzzz Raddoppio nostro

LIVE Inter-Cagliari, partita valida per la trentaduesima giornata della Serie A 2024-25. Segui l'evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i sardi allenati da Davide Nicola. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 18.00, si gioca allo Stadio "San Siro" di Milano.LIVE Inter-Cagliari 2-0 – PREMI F5 PER L'AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA37? Fischiato fuorigioco a Piccoli, si è mossa bene stavolta la linea difensiva dell'Inter.34? Uscita di palla dalla difesa meravigliosa in tre dell'Inter tra Calhanoglu, Zalewski e Frattesi. Controllo totale.30? Inter in amministrazione dopo il Raddoppio di Lautaro Martinez. Bisogna rimanere concentrati.Pallone spaziale di Arnautovic, che con un passaggio aggira la difesa del Cagliari, e Lautaro Martinez davanti Caprile segna col mezzo pallonetto.

