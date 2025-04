WWE Zoey Stark accusa Liv Morgan di aver trasformato la compagnia in uno strip club

Zoey Stark ha dato il via a una controversia online che coinvolge direttamente Liv Morgan in vista di WrestleMania 41. Dopo la puntata di SmackDown di venerdì, in cui Bayley e Lyra Valkyria si sono guadagnate la chance di sfidare Liv Morgan e Raquel Rodriguez per i Titoli di Coppia Femminili, Zoey Stark ha catalizzato l'attenzione con un tweet al vetriolo rivolto a Liv Morgan. Ha pubblicato un'immagine affiancata dell'ingresso di Liv, una nella sua versione originale, l'altra con un vistoso simbolo di censura sull'outfit. La didascalia non lasciava spazio a interpretazioni:"Una volta contava il duro lavoro. Ora conta solo chi riesce a trasformare il ring nel proprio strip club personale. #welcomelivtocenterstage #CENSORED"Hard work used to matter. Now it's just who can turn the ring into their own personal strip club #welcomelivtocenterstage#CENSORED pic.

