10 Giochi Open World per Android e iPhone con mondi da esplorare

Giochi Open World sono quelli ambientati in un mondo libero in cui muoversi, dove i confini, se esistono, sono molto larghi. I Giochi Open World hanno quindi un intero mondo immaginario da esplorare liberamente, dove si può camminare e correre senza seguire una strada obbligata o uno schema predefinito, dove la storia può essere fatta direttamente dal giocatore e, di solito, ricchi di missioni secondarie, oggetti o tesori nascosti da scoprire. Gli Open World possono essere sparatutto, Giochi di ruolo, battle royale, puzzle, Giochi di avventura o altri generi e per Android e iOS esistono diversi titoli di questa categoria, tutti gratuiti (con acquisti in-app opzionali).LEGGI ANCHE: Giochi più belli con grafica super per Android e iPhone (gratis) 1) Genshin Impact, per Android e iPhone è un'epica avventura fantasy in Teyvat, con paesaggi mozzafiato e combattimenti dinamici. Leggi su .com sono quelli ambientati in un mondo libero in cui muoversi, dove i confini, se esistono, sono molto larghi. Ihanno quindi un intero mondo immaginario daliberamente, dove si può camminare e correre senza seguire una strada obbligata o uno schema predefinito, dove la storia può essere fatta direttamente dal giocatore e, di solito, ricchi di missioni secondarie, oggetti o tesori nascosti da scoprire. Glipossono essere sparatutto,di ruolo, battle royale, puzzle,di avventura o altri generi e pere iOS esistono diversi titoli di questa categoria, tutti gratuiti (con acquisti in-app opzionali).LEGGI ANCHE:più belli con grafica super per(gratis) 1) Genshin Impact, perè un'epica avventura fantasy in Teyvat, con paesaggi mozzafiato e combattimenti dinamici.

Potrebbe interessarti anche:

Open Fiber : Ricavi 2024 a 674 - 8 milioni e nuovo piano industriale da 10 miliardi

Open Fiber chiude il 2024 con ricavi a 674,8 milioni (+16%), l'Ebitda a 276,3 milioni (234 milioni nel 2023) e una perdita che si allarga a 364 milioni (296 milioni nel 2023). Il cda ha anche ...

10 migliori giochi dello Steam Next Fest (disponibili in demo per PC)

Ogni anno le Steam Next Fest si rivelano essere delle occasioni imperdibili per scoprire i migliori videogiochi indipendenti e di rilievo in arrivo sul mercato. Si tratta soprattutto di una ...

Top 10 giochi horror da recuperare

I migliori giochi Horror da recuperare Se anche voi, come me, siete grandi appassionati di horror tenetevi forte perché in questo 2021 diversi titoli sono prossimi all’uscita, con la promessa di ...

L'open world cozy alla Zelda è un successo (e vi fa un regalo). Infinity Nikki , il videogioco che sta scardinando i pregiudizi di genere a colpi di stile. Star Wars Outlaws, nuovi dettagli sull'open world dagli sviluppatori. Vogliamo davvero tutti questi videogiochi open world. I 10 giochi open world più grandi di sempre, da Arma a The Crew. Il futuro di Ubisoft: più giochi open world e live service, maggiori investimenti sull'IA generativa. Ne parlano su altre fonti

(Come riferisce navigaweb.net:) 10 Giochi Open World per Android e iPhone con mondi da esplorare - Migliori 10 giochi gratuiti dove muoversi liberamente in un mondo immaginario aperto (open world), e avventure senza schema predefinito ...

() Migliori giochi Open World per Android e iPhone - Migliori 10 giochi gratuiti dove ci si può muovere liberamente in un mondo immaginario aperto (open world), senza seguire uno schema predefinito I giochi open world sono davvero interessanti, con un ...

(L’agenzia everyeye.it ha pubblicato che:) 5 giochi OPEN WORLD dove l'azione esplode: combatti e vivi l'epicità! - Costa 68 euro in versione per PlayStation 5. Facciamo infine un tuffo nel passato con Prototype 2, un open world di stampo action frenetico e distruttivo pubblicto nel 2012. Il protagonista è ...