15enne rapito a Napoli i due rider eroi che l’hanno soccorso Aveva le mani legate e i polsi insanguinati

rider napoletani che con il loro coraggio e senso civico hanno salvato un quindicenne vittima di un rapimento a San Giorgio a Cremano, poi liberato l'8 aprile.Il giovane, con le mani legate con delle fascette e i polsi insanguinati, è stato notato da Umberto mentre stava imboccando la tangenziale a Licola. «In un primo momento ho pensato potesse trattarsi di una trappola per una rapina – racconta – ma poi ho capito che c'era qualcosa di serio e mi sono fermato».Un gesto istintivo e determinanteIl ragazzo, ancora sotto shock, è riuscito a dire di essere stato rapito. Umberto ha subito chiamato un collega, Pasquale (detto Linio), che è accorso sul posto. Insieme hanno cercato di calmare il quindicenne, offrendogli acqua e sostegno.

