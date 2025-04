Blitz di De Laurentiis a Piscinola il centro sportivo del Napoli potrebbe nascere a Napoli

Blitz di De Laurentiis a Piscinola, il centro sportivo del Napoli potrebbe nascere a Napoli.Qualcuno ricorderà che a Marianella, vicinissimo a Piscinola, nacque il centro sportivo del Napoli di Ferlaino dove si allenavano le giovanili. La storia potrebbe ripetersi. Oggi Aurelio De Laurentiis è andato a vedere un terreno di quindi ettari a Piscinola (area Nord di Napoli). Il presidente è rimasto favorevolmente impressionato e a questo punto Piscinola scala la classifica nei luoghi dove potrebbe nascere il centro sportivo del Napoli. Ovviamente al momento non c'è nulla ma il Blitz di oggi vuol dire che De Laurentiis sta cercando anche in città (sia pure in periferia, ovviamente) la casa del futuro di prima squadra e giovanili.centro sportivo del Napoli, individuata l'area. La firma quando De Laurentiis tornerà dagli Usa (Corsport – tre settimane fa)Il Corriere dello Sport, con Fabio Mandarini, scrive che il Napoli ha individuato l'area per il nuovo centro sportivo.

