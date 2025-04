30 Libri in 30 Giorni fa tappa a Bagheria si presenta Gli Shekelesh e la rivoluzione dei Popoli del Mare

Libri in 30 Giorni” domenica 13 aprile, alle ore 17,30, nella sede di BCsicilia – Dimora storica Cirrincione – Mineo in via Sant’Elia, 5 a Bagheria, si presenta il volume “Gli Shekelesh e la rivoluzione dei Popoli del Mare”. Dopo la presentazione di Maria. Palermotoday.it - “30 Libri in 30 Giorni” fa tappa a Bagheria: si presenta “Gli Shekelesh e la rivoluzione dei Popoli del Mare” Leggi su Palermotoday.it Nell’ambito dell’iniziativa “30in 30” domenica 13 aprile, alle ore 17,30, nella sede di BCsicilia – Dimora storica Cirrincione – Mineo in via Sant’Elia, 5 a, siil volume “Glie ladeidel”. Dopo lazione di Maria.

