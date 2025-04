Milano scontri tra manifestanti pro Pal e polizia in piazzale Lagosta

scontri tra manifestanti e forze dell’ordine al corteo pro Pal a Milano. Quando le persone in protesta sono arrivate all’altezza di piazzale Lagosta, la polizia avrebbe bloccato una ragazza, e da qui sono nati dei tafferugli, a cui si è unito un gruppo di antagonisti, con lanci di bottiglie nei confronti della polizia. Lapresse.it - Milano, scontri tra manifestanti pro Pal e polizia in piazzale Lagosta Leggi su Lapresse.it trae forze dell’ordine al corteo pro Pal a. Quando le persone in protesta sono arrivate all’altezza di, laavrebbe bloccato una ragazza, e da qui sono nati dei tafferugli, a cui si è unito un gruppo di antagonisti, con lanci di bottiglie nei confronti della

