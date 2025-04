SampP promuove l’Italia Bloomberg È un’altra vittoria di Meloni Sinistre ammutolite

Meloni arrivano i numeri. A certificare conti a posto, serietà nelle scelte economiche e stabilità è l’agenzia Standard & Poor’s, che promuove l’Italia a pieni voti alzando il rating da ‘BBB’ a ‘BBB+’ mentre l’outlook è stabile. Un’ottima notizia non solo per gli operatori finanziari ma per le prospettive di crescita economica, un balzo in avanti rispetto al passato quando le agenzie di rating internazionali bacchettavano l’Italia. “Il debito pubblico in Italia resterà elevato ma, scrivono gli analisti nel loro dossier, “prevediamo che il rapporto debito-Pil si stabilizzerà a partire dal 2028“.Inequivocabile anche il giudizio di Bloomberg che definisce l’innalzamento del rating da parte di S&P un’altra vittoria della premier Giorgia Meloni. Secoloditalia.it - S&P promuove l’Italia, Bloomberg: “È un’altra vittoria di Meloni”. Sinistre ammutolite Leggi su Secoloditalia.it Stavolta a smentire il racconto della sinistra sul ‘malgoverno’arrivano i numeri. A certificare conti a posto, serietà nelle scelte economiche e stabilità è l’agenzia Standard & Poor’s, chea pieni voti alzando il rating da ‘BBB’ a ‘BBB+’ mentre l’outlook è stabile. Un’ottima notizia non solo per gli operatori finanziari ma per le prospettive di crescita economica, un balzo in avanti rispetto al passato quando le agenzie di rating internazionali bacchettavano. “Il debito pubblico in Italia resterà elevato ma, scrivono gli analisti nel loro dossier, “prevediamo che il rapporto debito-Pil si stabilizzerà a partire dal 2028“.Inequivocabile anche il giudizio diche definisce l’innalzamento del rating da parte di S&Pdella premier Giorgia

