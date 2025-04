Giucas Casella nel edicola de Il Tempo Ipnotizzerò Fazio ma quando lo dico io

nell'edicola de Il Tempo a piazza Colonna c'è Giucas Casella, uno dei volti più riconoscibili della tv italiana. Illusioni, ipnosi, camminate sui carboni ardenti e un marchio di fabbrica e resiste ai decenni che passano: «Guardami! quando lo dico io!». Casella in questa stagione è tra i protagonisti di Che Tempo che fa, la trasmissione di Fabio Fazio sul Nove: sentite cosa racconta a Davide Di Santo. Iltempo.it - Giucas Casella nell'edicola de Il Tempo: "Ipnotizzerò Fazio... ma quando lo dico io" Leggi su Iltempo.it Non c'è trucco e non c'è inganno:de Ila piazza Colonna c'è, uno dei volti più riconoscibili della tv italiana. Illusioni, ipnosi, camminate sui carboni ardenti e un marchio di fabbrica e resiste ai decenni che passano: «Guardami!loio!».in questa stagione è tra i protagonisti di Cheche fa, la trasmissione di Fabiosul Nove: sentite cosa racconta a Davide Di Santo.

