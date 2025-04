Pastore sulla lotta scudetto L’Inter mi sembra molto stanca il Napoli invece…

Pastore ha parlato della lotta scudetto, il giornalista ha analizzato i momenti delle due squadre favorite per la vittoria del tricolorePastore, noto giornalista, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Juventusnews24.com. Ecco le sue dichiarazioni su Inter e Napoli in chiave lotta scudetto.lotta scudetto. CHI LO VINCE? – «Penso che il Napoli guardi le partite europee con una bandiera nerazzurra al collo perché spera che L’Inter faccia strada. Evidentemente poi succede come a Parma se devi preparare delle partite il mercoledì, giochi al risparmio la domenica, il sabato e rischi di lasciare dei punti. Quindi se i nerazzurri andranno in semifinale, le chance del Napoli aumentano, penso anche però che i partenopei debbano fare molto meglio di così. Adesso hanno un calendario semplice che però in realtà non è poi così semplice visto che il Napoli ha pareggiato a Venezia per esempio, quindi deve fare molto meglio nel modo in cui gestisce i vantaggi, nel modo in cui mette l’undici titolare. Internews24.com - Pastore sulla lotta scudetto: «L’Inter mi sembra molto stanca, il Napoli invece…» Leggi su Internews24.com di Redazioneha parlato della, il giornalista ha analizzato i momenti delle due squadre favorite per la vittoria del tricolore, noto giornalista, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Juventusnews24.com. Ecco le sue dichiarazioni su Inter e Napoli in chiave. CHI LO VINCE? – «Penso che il Napoli guardi le partite europee con una bandiera nerazzurra al collo perché spera chefaccia strada. Evidentemente poi succede come a Parma se devi preparare delle partite il mercoledì, giochi al risparmio la domenica, il sabato e rischi di lasciare dei punti. Quindi se i nerazzurri andranno in semifinale, le chance del Napoli aumentano, penso anche però che i partenopei debbano faremeglio di così. Adesso hanno un calendario semplice che però in realtà non è poi così semplice visto che il Napoli ha pareggiato a Venezia per esempio, quindi deve faremeglio nel modo in cui gestisce i vantaggi, nel modo in cui mette l’undici titolare.

Potrebbe interessarti anche:

Pastore si sbilancia : «Lotta scudetto? Sì - per me lo vince questa squadra»

di RedazionePastore non usa giri di parole, ecco la squadra favorita per la lotta scudetto, così si espone il noto giornalista oggi, la super scelta Giuseppe Pastore, intervistato in esclusiva da ...

Pastore : «L’Inter meritava di vincere il derby! Zalewski? Un inizio incoraggiante - e sulla lotta Scudetto…» – ESCLUSIVA

di Marco BlasiGiuseppe Pastore, noto giornalista, ha parlato con noi di InterNews24 di molti temi legati al mondo nerazzurro. Ecco le sue parole Il pareggio in extremis nel derby contro il Milan, ...

Juve in corsa per la lotta scudetto? Pastore non ha dubbi : «Questa partita sarà decisiva - la matematica dice…»

di Redazione JuventusNews24Juve in corsa per la lotta scudetto? Pastore non ha dubbi: tutte le dichiarazioni sui bianconeri in vista del prossimo match Il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato a ...

Pastore: “Il Napoli sembra avere tutto contro, ma per il calendario da aprile lo vedo favorito”. Pastore sicuro: “Il Napoli farà almeno 26 punti e vincerà lo scudetto. I conti di Conte…”. Pastore: "Lotta Scudetto? La Juventus matematicamente può rientrare, tutto dipenderà dalla sfida.... Pastore: “Scudetto? Lo vincerà il Napoli. Conte farà una cosa”. Ben 14 partite e il Napoli sprinta per lo Scudetto: “All’Inter peserà”. Pastore: “L’Inter teme Conte, non il Napoli! Il tecnico è ben conosciuto a Milano”. Ne parlano su altre fonti

(Dalle pagine di fcinter1908.it si apprende che:) Pastore sicuro: “Il Napoli farà almeno 26 punti e vincerà lo scudetto. I conti di Conte…” - Nel corso dell'ultima puntata di Fontana di Trevi, Giuseppe Pastore ha parlato della lotta scudetto. Il giornalista è sicuro ... anzi con Udinese e Como è stato tra i peggiori in campo. Con Lazio ed ...

(A darne comunicazione è informazione.it:) Pastore pronostica: «Il Napoli farà almeno 26 punti e vincerà lo scudetto, Lukaku si è ripreso e lo dimostra quella cosa» - Giuseppe Pastore ha parlato della lotta scudetto tra Inter, Napoli e Atalanta, che secondo lui vincerà la squadra di Antonio Conte. SU LUKAKU – «Lukaku è il miglior assistman della Serie A.

(Come riportato da tuttonapoli.net:) Pastore: “Bologna è l’ultima salita, poi il Napoli avrà solo squadre salve o messe male” - Al podcast 'Cronache di Spogliatoio' il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato della lotta scudetto: "Il Napoli si gioca un 90% di scudetto al Dall’Ara? E’ ...