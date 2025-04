Moviola e Var Inter Cagliari | gli episodi dubbi del match

Moviola e Var Inter Cagliari: gli episodi dubbi del match di San Siro, valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie AL’episodio chiave della Moviola di Inter Cagliari, match valido per il 32° turno del campionato di Serie A. Dirige la sfida l’arbitro Marco Di Bello, della sezione di Brindisi.L’episodiO CHIAVE DEL matchINIZIA IL match? 13? GOL DELL’Inter! – La sblocca Arnautovic! Carlos Augusto appoggia di petto per Lautaro, l’austriaco arriva di corsa e fa suo il pallone, poi calcia forte col mancino: palla che si insacca sotto la traversaLeggi su Internews24.com Internews24.com - Moviola e Var Inter Cagliari: gli episodi dubbi del match Leggi su Internews24.com di Redazionee Var: glideldi San Siro, valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie AL’o chiave delladivalido per il 32° turno del campionato di Serie A. Dirige la sfida l’arbitro Marco Di Bello, della sezione di Brindisi.L’O CHIAVE DELINIZIA IL? 13? GOL DELL’! – La sblocca Arnautovic! Carlos Augusto appoggia di petto per Lautaro, l’austriaco arriva di corsa e fa suo il pallone, poi calcia forte col mancino: palla che si insacca sotto la traversaLeggi sunews24.com

Potrebbe interessarti anche:

L’Inter celebra i 46 anni di Valentino Rossi con una maglia speciale : la indosserà contro il Cagliari

Inter e Nike hanno annunciato una nuova collaborazione con il leggendario campione di motociclismo Valentino Rossi. Il frutto di questa partnership è una maglia speciale che unisce il mondo del ...

Inter-Cagliari : formazioni - dove vederla in tv e streaming

Inter-Cagliari (sabato 12 aprile con calcio d`inizio alle ore 18) è una gara valevole per la 32ª giornata di campionato in Serie A, la...

Inter Cagliari - Inzaghi sceglie il turnover : ecco chi farà il suo esordio dal primo minuto!

di RedazioneInter Cagliari si avvicina, Simone Inzaghi pensa al turnover per il match di Serie A, ecco chi farà il suo esordio dal primo minuto a San Siro, i dettagli Nemmeno il tempo di godere ...

Cagliari-Inter, moviola: Thuram rischia il rosso per una gomitata a Yerry Mina. Cagliari-Inter, moviola: Doveri vede un rigore e ne nega altri due ma si dimentica di ammonire. Moviola Cagliari-Inter, cosa è successo tra Thuram e Mina e perché se ne parla. Cagliari-Inter LA MOVIOLA: Mani di Wieteska, è rigore. Thuram accusa Mina di un colpo proibito. Cagliari-Inter, la moviola - Doveri decide bene nelle aree, ma 'dimentica' troppe ammonizioni. La moviola di Cagliari-Lazio, mano di Dia: fa bene il Var ad annullare. Ne parlano su altre fonti

(Da una nota di gazzetta.it si apprende che:) LIVE Alle 18 Inter-Cagliari: turnover per Inzaghi, Nicola conferma Viola - I nerazzurri provano a salire momentaneamente a +6 sul Napoli in vetta alla classifica. I sardi vanno a caccia di punti salvezza ...

(Il quotidiano sport.virgilio.it ha riportato che:) Quando si gioca Inter - Cagliari? - Serie A 2024/2025, 32a giornata. Le ultime notizie sulla partita Inter-Cagliari: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.

(A darne comunicazione è fcinter1908.it:) Inter-Cagliari, chi è l’arbitro? La designazione completa, VAR e precedenti - Tutto sul direttore di gara della sfida valida per il 32esimo turno del campionato di Serie A, in programma a San Siro ...