Strage dell’A16 Giovanni Castellucci si costituisce in carcere condanna definitiva a sei anni

carcere Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia (Aspi), all’indomani della sentenza definitiva pronunciata dalla Corte di Cassazione, che ha confermato la condanna a sei anni di reclusione per il disastro del viadotto Acqualonga, costato la vita a 40 persone il 28 luglio 2013.La Procura generale di Napoli, a seguito della decisione della Suprema Corte, ha emesso l’ordine di carcerazione, notificato nella mattinata di sabato 12 aprile. Castellucci ha scelto di costituirsi spontaneamente.La tragediaLa vicenda risale al 2013, quando un pullman turistico carico di pellegrini di ritorno da un viaggio religioso precipitò da un viadotto dell’A16 Napoli-Canosa, nel territorio di Monteforte Irpino (Avellino). Il mezzo, lanciato a velocità sostenuta e con problemi ai freni, sfondò il guardrail, cadendo per oltre 30 metri: fu una delle peggiori stragi stradali nella storia italiana. Thesocialpost.it - Strage dell’A16, Giovanni Castellucci si costituisce in carcere: condanna definitiva a sei anni Leggi su Thesocialpost.it Si è costituito questa mattina in, ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia (Aspi), all’indomani della sentenzapronunciata dalla Corte di Cassazione, che ha confermato laa seidi reclusione per il disastro del viadotto Acqualonga, costato la vita a 40 persone il 28 luglio 2013.La Procura generale di Napoli, a seguito della decisione della Suprema Corte, ha emesso l’ordine di carcerazione, notificato nella mattinata di sabato 12 aprile.ha scelto di costituirsi spontaneamente.La tragediaLa vicenda risale al 2013, quando un pullman turistico carico di pellegrini di ritorno da un viaggio religioso precipitò da un viadottoNapoli-Canosa, nel territorio di Monteforte Irpino (Avellino). Il mezzo, lanciato a velocità sostenuta e con problemi ai freni, sfondò il guardrail, cadendo per oltre 30 metri: fu una delle peggiori stragi stradali nella storia italiana.

Potrebbe interessarti anche:

Giovanni Castellucci di Aspi condannato per la strage del bus di Avellino - morti in 40 : cosa successe sull'A16

I giudici della Cassazione hanno condannato a sei anni Giovanni Castellucci, ad di Autostrade per l'Italia nell'anno della strage del bus di Avellino

Si è costituito Giovanni Castellucci - l’ex ad di Autostrade : la condanna per la strage in A16

Avellino, 12 aprile 2025 – Si è costituito in carcere Giovanni Castellucci, l’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, condannato in via definitiva per la strage del viadotto di ...

La strage del viadotto dell’Acqualonga che costà la vita a 40 persone : definitiva la condanna di Giovanni Castellucci

Definitiva la condanna a 6 anni per l’ex ad di Aspi, Giovanni Castellucci in relazione al procedimento legato alla strage del 28 luglio del 2013 quando un bus precipitò dal viadotto dell’Acqualonga ...

(Come indicato da msn.com:) Strage del bus ad Avellino, Giovanni Castellucci si è costituito in carcere: la condanna e il disastro - L'ex ad di Aspi, Giovanni Castellucci, sabato 12 aprile 2025, si è costituito dopo la condanna in via definitiva a sei anni per la strage del 28 luglio del 2013 quando un ...

(L’agenzia tg24.sky.it ha pubblicato che:) Strage bus Avellino, l'ex ad di Aspi Giovanni Castellucci si è costituito in carcere - Leggi su Sky TG24 l'articolo Strage bus Avellino, l'ex ad di Aspi Giovanni Castellucci si è costituito in carcere ...

(In base alle informazioni di gaeta.it:) Giovanni Castellucci in carcere: confermata dalla Cassazione la condanna a sei anni per la strage dell’A16 - Giovanni Castellucci, ex AD di Autostrade per l'Italia, si è costituito dopo la condanna a sei anni per la strage del viadotto Acqualonga, che nel 2013 costò la vita a 40 persone.