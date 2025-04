Scontri con la polizia al corteo Pro palestina a Milano La scritta Spara a Giorgia vetrine rotte e vernice su banche e negozi – Foto e Video

Scontri tra forze dell'ordine e manifestanti, al passaggio del gruppo di anarchici che stavano nella pancia del corteo nazionale pro palestina di Milano. Gli agenti di reparti inquadrati di polizia e carabinieri con personale della Digos hanno bloccato alcune persone all'altezza di piazzale Lagosta, mentre altri che non stanno proseguendo il cammino intonano cori contro le forze dell'ordine. Qui le immagini delle tensioni dalla Video agenzia Local Team diffuse sui social.Milano, tensione al corteo pro palestina: interviene la polizia per isolare gruppo manifestanti pic.twitter.com/ktYGXoz5jo— Local Team (@localteamit) April 12, 2025 «Spara a Giorgia»«Spara a Giorgia» questa la scritta che compare, rivolta all'attuale presidente del Consiglio, sulla filiale di Banco Bpm di piazzale Lagosta a Milano.

