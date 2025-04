Dailymilan.it - Milan, dov’ è finito Camarda?

Dal possibile approdo a gennaio al Monza alla permanenza voluta da Ibra. Gli ultimi 4 mesi disono stati un sali e scendi. Che la permanenza sia dovuta alla lista serie A è plausibile, ma il talento del ragazzo non è in discussione come si evince dai video sul profilo instagram del. Fonseca credeva molto in lui, tant’ è che lo mise titolare a Cagliari per scelta tecnica. Conceicao invece non lo vuole bruciare, il minutaggio da quando il tecnico ex Porto è arrivato è diminuito molto. Ieri a Udine è stato convocato nuovamente ma non ha trovato spazio.Sul 3-0 delun po’ tutti i tifosi si aspettavano un’ entrata in campo del classe 2008, ma così non è stato. Francamente la scelta di mettere Abraham al suo posto(che è entrato benissimo) è sembrata un pochino forzata. Il risultato era in cassaforte e forse 15 minuti tra i grandi facevano bene sia asia al