Gol Arnautovic l’austriaco sblocca Inter Cagliari – VIDEO

Arnautovic, l’attaccante austriaco sblocca Inter Cagliari. Cambia il parziale a San Siro – VIDEOSi sta giocando Inter Cagliari, i nerazzurri sono partiti subito forte a San Siro mettendo in difficoltà i sardi. Al minuto 13 è arrivata la zampata di Arnautovic che ha scaraventato la palla in rete per il momentaneo 1-0 nerazzurro.?? GOAL: Arnautovic?? Inter 1-0 Cagliaripic.twitter.com/emYcXVmtxJ— Goals Xtra (@GoalsXtra) April 12, 2025 L’attaccante nerazzurro ha sbloccato l’anticipo delle 18:00 con un tiro potente che non ha lasciato possibilità al portiere avversario Leggi su Internews24.com Internews24.com - Gol Arnautovic, l’austriaco sblocca Inter Cagliari – VIDEO Leggi su Internews24.com di RedazioneGol, l’attaccante austriaco. Cambia il parziale a San Siro –Si sta giocando, i nerazzurri sono partiti subito forte a San Siro mettendo in difficoltà i sardi. Al minuto 13 è arrivata la zampata diche ha scaraventato la palla in rete per il momentaneo 1-0 nerazzurro.?? GOAL:??1-0pic.twitter.com/emYcXVmtxJ— Goals Xtra (@GoalsXtra) April 12, 2025 L’attaccante nerazzurro hato l’anticipo delle 18:00 con un tiro potente che non ha lasciato possibilità al portiere avversario Leggi sunews24.com

Potrebbe interessarti anche:

Gol Arnautovic - l’austriaco riapre subito la partita – VIDEO

di RedazioneGol Arnautovic, l’attaccante va a segno e riapre la partita a San Siro contro il Monza Arnautovic si ribella al doppio vantaggio del Monza, l’attaccante austriaco dell’Inter va in gol ...

Gol Arnautovic - l’austriaco a segno in Inter Fiorentina : la rete che fa esplodere San Siro – VIDEO

di RedazioneGol Arnautovic, anche l’asutraico va a segno in Inter Fiorentina, vediamo la rete che fa esplodere San Siro, ecco qui il video Cambia ancora il parziale in questo Inter Fiorentina. ...

Gol Arnautovic - tiro capolavoro per l’austriaco! Inter in vantaggio – VIDEO

di RedazioneGol Arnautovic, tiro capolavoro per l’austriaco! Inter in vantaggio. Le immagini della rete nerazzurra che apre le marcature Si è sbloccata Inter Lazio, gara valida per i quarti di ...

Arnautovic ancora incisivo nell’Inter: i numeri dell’austriaco. Arnautovic si rilancia: cosa cambia sul futuro all’Inter. Inter-Lazio, Taremi fa flop e Arnautovic si prende l’ovazione di San Siro: è il vice Thuram per Napoli. Inter, si sblocca anche Arnautovic: i numeri degli attaccanti nerazzurri al fanta. Inter, Arnautovic show con l'Austria: doppietta nel 5-1 alla Norvegia. Polonia-Austria: video, gol e highlights. Ne parlano su altre fonti

(Da una nota di informazione.it si apprende che:) Gol Arnautovic, l’austriaco sblocca Inter Udinese! Grande azione dei nerazzurri – VIDEO - Gol Arnautovic, l’austriaco sblocca Inter Udinese! azione dei nerazzurri che vale il vantaggio. Il video Si sblocca subito la sfida di San Siro tra Inter Udinese e lo fa al minuto 12' con la rete del ...

(Come indicato da gazzetta.it:) Inter, per Arnautovic 3 gol e 1 assist in A nel 2025: così è un fattore anche al fanta - Inzaghi gli ha concesso poco spazio ma l'attaccante austriaco in questo 2025 ha sfruttato ogni minuto a disposizione. Risultato? Tre gol e 1 assist in sole quattro presenze ...

(A darne comunicazione è informazione.it:) Arnautovic ancora incisivo nell’Inter: i numeri dell’austriaco - La vittoria dell’Inter sulla Lazio è data da due fattori determinanti: Arnautovic e Calhanoglu. L’austriaco la sblocca e il turco la chiude con un rigore. I ragazzi di Simone Inzaghi raggiung ...