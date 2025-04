Montecarlo Musetti vola in finale contro Alcaraz battuto De Minaur

Montecarlo, 12 aprile 2025 - Mai prima di oggi aveva raggiunto una semifinale in un Masters 1000, ma Lorenzo Musetti non è pago e vuole addirittura la finale, dove troverebbe Carlos Alcaraz, che nel primo pomeriggio si è aggiudicato il derby spagnolo contro Alejandro Davidovich Fokina liquidandolo in 2 set (7(7)-6(2); 6-4), dopo 2 ore e 10' di gioco. La missione riesce, come spesso succede al toscano in rimonta. Malissimo nel primo set, vinto 6-1 da Alex De Minaur, bravo a strappare ogni break possibile. L'azzurro si riscatta e vince il secondo set 6-4, rimandando la questione al terzo set, a sua volta risolto dal tie-break dopo una lunga serie di break e contro-break. Dopo 2 ore 40' di gioco la spunta Musetti che domani, pioggia permettendo, sfiderà Alcaraz per regalarsi un sogno. Primo set L'inizio per Musetti è choc: turno in battuta e subito 0-40 prima di un recupero fuori su un rovescio incrociato di De Minaur, che però riesce poi a ottenere il break immediato. Sport.quotidiano.net - Montecarlo, Musetti vola in finale contro Alcaraz: battuto De Minaur Leggi su Sport.quotidiano.net , 12 aprile 2025 - Mai prima di oggi aveva raggiunto una semiin un Masters 1000, ma Lorenzonon è pago e vuole addirittura la, dove troverebbe Carlos, che nel primo pomeriggio si è aggiudicato il derby spagnoloAlejandro Davidovich Fokina liquidandolo in 2 set (7(7)-6(2); 6-4), dopo 2 ore e 10' di gioco. La missione riesce, come spesso succede al toscano in rimonta. Malissimo nel primo set, vinto 6-1 da Alex De, bravo a strappare ogni break possibile. L'azzurro si riscatta e vince il secondo set 6-4, rimandando la questione al terzo set, a sua volta risolto dal tie-break dopo una lunga serie di break e-break. Dopo 2 ore 40' di gioco la spuntache domani, pioggia permettendo, sfideràper regalarsi un sogno. Primo set L'inizio perè choc: turno in battuta e subito 0-40 prima di un recupero fuori su un rovescio incrociato di De, che però riesce poi a ottenere il break immediato.

Potrebbe interessarti anche:

Musetti batte in rimonta Lehecka e vola agli ottavi a Montecarlo - sarà derby con Berrettini

MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Sarà derby italiano negli ottavi del “Rolex Monte-Carlo Masters”, primo Masters 1000 sulla terra battuta della stagione in corso al Country Club nel Principato di ...

Montecarlo - super Lorenzo Musetti : batte in rimonta il campione in carica Tsitsipas e vola in semifinale

Lorenzo Musetti ha battuto in tre set (1-6, 6-3, 6-4) il greco Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo, e ora vola in semifinale. Il prossimo avversario dell’azzurro ...

Montecarlo - Musetti c’è! Sconfitto de De Minaur. L’azzurro vola in finale

Incredibile Lorenzo Musetti che batte l’australiano Alex De Minaur, vincendo il tie-break 7-4 nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo. I due si sono affrontati per la terza volta: nella ...

Musetti stellare a Montecarlo: batte De Minaur e vola in finale. Ora Alcaraz. Montecarlo, Musetti vola in finale contro Alcaraz: battuto De Minaur. Musetti vola in finale a Montecarlo: le foto. Musetti vola in finale, l’urlo di Carrara si sente fino a Montecarlo. Musetti-De Minaur, diretta semifinale Atp Montecarlo: segui la sfida di oggi. Masters 1000 di Montecarlo: De Minaur ko, impresa di Musetti che vola in finale, domani sfiderà Alcaraz. Ne parlano su altre fonti

(Come riferisce msn.com:) Atp Montecarlo, Musetti fa il capolavoro: rimonta De Minaur e vola in finale - Strepitoso Musetti che al tie-break del terzo set si impone su Alex De Minaur volando in finale a Montecarlo: domani se la vedrà contro Carlos Alcaraz ...

() Musetti stellare a Montecarlo: batte De Minaur e vola in finale. Ora Alcaraz - Lorenzo Musetti batte Alex De Minaur a Montecarlo e si prende la finale del Masters 1000. Ora affronterà Alcaraz ...

(L’agenzia lanazione.it ha pubblicato che:) Musetti vola in finale, l’urlo di Carrara si sente fino a Montecarlo - Montecarlo, 12 aprile 2025 – Adelante Lorenzo. Musetti incanta Montecarlo, batte in tre set il numero 10 del ranking (1-6, 6-4, 7-6), l’australiano Alex De Minaur, e diventa il nono italiano a ...