Atp Montecarlo 2025 super rimonta di Musetti contro de Minaur è in finale contro Alcaraz

Musetti vince in rimonta contro Alex de Minaur all’Atp Montecarlo 2025 e conquista la sua prima finale in un Masters 1000 della sua carriera.Il tennista carrarese, n°16 del mondo, ha battuto l’australiano, n°10 del ranking e 8 del tabellone, con il punteggio di 1-6 6-4 7-6(4) dopo due ore e 40 minuti. Era dal 2019, con la vittoria di Fabio Fognini, che un italiano non approdava alla finale del torneo di Montecarlo.Soak it in Lorenzo ???@Lorenzo1Musetti is just the THIRD Italian Monte-Carlo finalist in the Open Era@ROLEXMCMASTERS #RolexMontecarloMasters pic.twitter.com/2lX49j8hUB— ATP Tour (@atptour) April 12, 2025Musetti in finale contro AlcarazIn finale il 23enne toscano se la vedrà con Carlos Alcaraz, n°3 della classifica mondiale, che in semifinale si è sbarazzato del suo connazionale spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Lapresse.it - Atp Montecarlo 2025, super rimonta di Musetti contro de Minaur: è in finale contro Alcaraz Leggi su Lapresse.it Lorenzovince inAlex deall’Atpe conquista la sua primain un Masters 1000 della sua carriera.Il tennista carrarese, n°16 del mondo, ha battuto l’australiano, n°10 del ranking e 8 del tabellone, con il punteggio di 1-6 6-4 7-6(4) dopo due ore e 40 minuti. Era dal 2019, con la vittoria di Fabio Fognini, che un italiano non approdava alladel torneo di.Soak it in Lorenzo ???@Lorenzo1is just the THIRD Italian Monte-Carlo finalist in the Open Era@ROLEXMCMASTERS #RolexMasters pic.twitter.com/2lX49j8hUB— ATP Tour (@atptour) April 12,inInil 23enne toscano se la vedrà con Carlos, n°3 della classifica mondiale, che in semisi è sbarazzato del suo connazionale spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

