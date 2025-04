Inter Cagliari Zappa parla nel prepartita Ci mettiamo il coltello tra i denti vogliamo portare la nave in salvo

Zappa, difensore del Cagliari, ha parlato nel pre partita del match contro l'Inter. Le sue parole Gabriele Zappa, difensore del Cagliari, ha parlato nel prepartita del match contro l'Inter. Le sue parole ai microfoni di Dazn: GARA – «L'Inter non sarà distratta perché lottano anche per il campionato, siamo pronti a soffrire col coltello tra i denti, vogliamo portare la nave in salvo»

Zappa : «Inter fortissima. Cagliari avrà il coltello tra i denti!»

Gabriele ha così parlato prima del fischio d'inizio della sfida di Serie A tra Inter e Cagliari, in programma alle ore 18 allo Stadio San Siro.

