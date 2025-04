WWE The Rock semina dubbi e hype alleanza WWE x NJPW in arrivo

Rock potrebbe avere in serbo qualcosa di grosso sul piano globale, o almeno è quello che pensano i fan dopo la sua ultima trovata su Instagram.Anche se il "Final Boss" non si è più fatto vedere nei programmi WWE da quando è apparso accanto a John Cena all'Elimination Chamber 2025, tutti gli occhi sono ancora puntati su di lui in vista di WrestleMania 41. I fan sono convinti che tornerà durante l'attesissimo match tra Cena e Cody Rhodes per l'Undisputed WWE Championship. ma ora circola una nuova teoria.Su Instagram, Dwayne Johnson ha pubblicato un video in cui cerca di risolvere un cubo di Rubik. Nulla di strano, apparentemente, fino a quando non si nota cosa indossa. The Rock sfoggia con nonchalance una maglietta della NJPW, accendendo subito l'entusiasmo (e i sospetti) tra i fan più accaniti.

