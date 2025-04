UN NUOVO MUSETTI Lorenzo ribalta anche de Minaur e sfiderà Alcaraz in finale a Montecarlo

Lorenzo MUSETTI è in finale di un Masters 1000. Il toscano centra l’obiettivo a Montecarlo, battendo l’australiano Alex de Minaur nella quarta rimonta della settimana con il punteggio di 1-6 6-4 7-6(4). Si rinnoverà così la sfida con Carlos Alcaraz, con il quale di partite ne ha perse tante. Ma non tutte: la voce vittoria, infatti, coincide con la finale dell’ATP 500 di Amburgo.Le prime fasi sono davvero complicate per un MUSETTI forse ancora provato a livello fisico in virtù del match con Tsitsipas. Vero è che una palla break nel secondo game ce l’ha, ma è lui a perdere per due volte di fila la battuta con le energie di de Minaur che sono di più. Arriva un momento più complicato per l’australiano, il toscano riduce lo svantaggio, ma è poi costretto a subire ancora e così arriva anche un 6-1 che è quasi una costante nel torneo del numero 2 italiano, il terzo dall’inizio delle operazioni settimanali. Oasport.it - UN NUOVO MUSETTI! Lorenzo ribalta anche de Minaur e sfiderà Alcaraz in finale a Montecarlo! Leggi su Oasport.it Per la prima volta in carrieraè indi un Masters 1000. Il toscano centra l’obiettivo a, battendo l’australiano Alex denella quarta rimonta della settimana con il punteggio di 1-6 6-4 7-6(4). Si rinnoverà così la sfida con Carlos, con il quale di partite ne ha perse tante. Ma non tutte: la voce vittoria, infatti, coincide con ladell’ATP 500 di Amburgo.Le prime fasi sono davvero complicate per unforse ancora provato a livello fisico in virtù del match con Tsitsipas. Vero è che una palla break nel secondo game ce l’ha, ma è lui a perdere per due volte di fila la battuta con le energie di deche sono di più. Arriva un momento più complicato per l’australiano, il toscano riduce lo svantaggio, ma è poi costretto a subire ancora e così arrivaun 6-1 che è quasi una costante nel torneo del numero 2 italiano, il terzo dall’inizio delle operazioni settimanali.

