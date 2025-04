Tensioni al corteo pro Palestina a Milano

corteo pro Palestina a Milano all'altezza di piazzale Baiamonti. A dare il via alle Tensioni sarebbe stata, a quanto affermano i manifestanti, l'identificazione di alcuni di loro da parte della polizia. Gli attivisti, lanciando fumogeni, gridavano "Tout le monde deteste la police". Quotidiano.net - Tensioni al corteo pro Palestina a Milano Leggi su Quotidiano.net Contatti tra manifestanti e forze dell'ordine alproall'altezza di piazzale Baiamonti. A dare il via allesarebbe stata, a quanto affermano i manifestanti, l'identificazione di alcuni di loro da parte della polizia. Gli attivisti, lanciando fumogeni, gridavano "Tout le monde deteste la police".

Potrebbe interessarti anche:

Roma - tensioni al corteo trans-femminista davanti al commissariato

Il corteo transfemminista convocato dopo l'arresto del presunto omicida della studentessa Ilaria Sula ha occupato il cantiere interno all'università La Sapienza che circonda il Rettorato. Le ...

Roma - tensioni al corteo per Ilaria Sula alla Sapienza

Il corteo transfemminista convocato dopo l’arresto del presunto omicida della studentessa Ilaria Sula ha occupato il cantiere interno all’università La Sapienza che circonda il Rettorato. Le ...

Letame davanti alla Prefettura e tensioni con la polizia al corteo contro Ddl Sicurezza a Napoli

Questa sera nel centro di Napoli corteo contro il Dl Sicurezza: i manifestanti hanno scaricato letame davanti al Palazzo di Governo, in piazza del Plebiscito.Continua a leggere

++ Tensioni al corteo pro Palestina a Milano ++. Tensioni al corteo pro Palestina a Milano. Corteo pro Palestina a Milano: “Spara a Giorgia” su una vetrina. Tensioni e cariche della polizia. Tensione a Milano al corteo pro Palestina - la diretta. Corteo pro Pal a Milano, tensione e scontri. Rotte vetrine dei supermercati e imbrattata la sede Unicredit. La scritta: «Spara a Giorgia». Tensioni al corteo pro Palestina a Milano. La scritta 'spara a Giorgia' sulla vetrina. Ne parlano su altre fonti

(Risulta da fonti di ansa.it che:) Tensioni al corteo pro Palestina a Milano. La scritta 'spara a Giorgia' sulla vetrina - A dare il via ai contatti tra manifestanti e forze dell'ordine sarebbe stata, secondo i primi, l'identificazione di alcuni di loro da parte della polizia (ANSA) ...

(A darne comunicazione è ansa.it:) Tensioni al corteo pro Palestina a Milano - Contatti tra manifestanti e forze dell'ordine al corteo pro Palestina a Milano all'altezza di piazzale Baiamonti. A dare il via alle tensioni sarebbe stata, a quanto affermano i manifestanti, l'identi ...

(Lo rende noto ilmattino.it:) Corteo Pro Pal a Milano, scontri polizia-manifestanti: 10mila in piazza, Petardi e vetrine rotte - Scontri tra manifestanti e forze dell’ordine al passaggio del corteo pro Palestina da piazzale Baiamonti. Le tensioni erano iniziate alla fine di via Farini, per - a quanto lamentano i manifestanti - ...