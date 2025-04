Strage busAv Castellucci costituito

costituito l'ex ad di Aspi, Giovanni Castellucci, condannato in via definitiva a 6 anni per la Strage del 28 luglio del 2013 quando un bus precipitò dal viadotto dell'Acqualonga nella zona di Monteforte Irpino, ad Avellino, causando la morte di 40 persone. Oggi è stato notificato l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale di Napoli. Ieri la decisione dei giudici di Cassazione. Il manager è accusato di disastro colposo e omicidio colposo. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 18.10 Si èl'ex ad di Aspi, Giovanni, condannato in via definitiva a 6 anni per ladel 28 luglio del 2013 quando un bus precipitò dal viadotto dell'Acqualonga nella zona di Monteforte Irpino, ad Avellino, causando la morte di 40 persone. Oggi è stato notificato l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale di Napoli. Ieri la decisione dei giudici di Cassazione. Il manager è accusato di disastro colposo e omicidio colposo.

