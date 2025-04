A che ora gioca Musetti la finale domani contro Alcaraz orario canale Montecarlo e se si può vedere in chiaro

Musetti prosegue la sua marcia trionfale al Masters 1000 di Montecarlo e conquista l’accesso alla sua prima finale in carriera in un 1000. Sconfitto anche Alex De Minaur, sempre in rimonta dopo un brutto primo set, riuscendo ancora una volt a venire fuori alla distanza nonostante qualche patema di troppo nel finale. E ora vietato smetteree di sognare, perché domenica proverà ad andare a caccia del titolo contro il numero tre del mondo Carlos Alcaraz. A distanza di sei anni dal trionfo di Fabio Fognini, un nuovo tennista italiano prova a diventare il Principe di Monaco. Di seguito tutte le informazioni per seguire il match.QUANTE POSIZIONI GUADAGNA Musetti CON LA finale?TABELLONE MontecarloMONTPREMI MontecarloLorenzo Musetti (ITA) during his first round match at the Tennis Monaco Rolex Masters in Monte Carlo, on April, 7, 2025. Leggi su Sportface.it Lorenzoprosegue la sua marcia trionfale al Masters 1000 die conquista l’accesso alla sua primain carriera in un 1000. Sconfitto anche Alex De Minaur, sempre in rimonta dopo un brutto primo set, riuscendo ancora una volt a venire fuori alla distanza nonostante qualche patema di troppo nel. E ora vietato smetteree di sognare, perché domenica proverà ad andare a caccia del titoloil numero tre del mondo Carlos. A distanza di sei anni dal trionfo di Fabio Fognini, un nuovo tennista italiano prova a diventare il Principe di Monaco. Di seguito tutte le informazioni per seguire il match.QUANTE POSIZIONI GUADAGNACON LA?TABELLONEMONTPREMILorenzo(ITA) during his first round match at the Tennis Monaco Rolex Masters in Monte Carlo, on April, 7, 2025.

