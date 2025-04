LIVE Civitanova Perugia 0 1 Superlega volley 2025 in DIRETTA gli umbri dominano il finale del primo set 21 25

DIRETTA LIVE0-1 Parallòela di Ben Tara da seconda linea21-25 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Ben Taraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Break di 9-2 per Perugia, che ha mandato in tilt la ricezione di Civitanova ed ha ribaltato la situazione21-24 Muroooooooooooooooo Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii21-23 Errore al servizio Civitanova21-22 Vincente Nikolov da zona 420-22 Out Lagumdzija da seconda linea20-21 Palla spinta di Semeniuk sulle mani del muro da zona 420-20 primo tempo Podrascanin19-20 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Plotnytskyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii19-19 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Plotnytskyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii19-18 Fallo in palleggio di Boninfante19-17 Errore al servizio Civitanova19-16 Out Plotnytskyi da zona 418-16 Mano out Chinenyeze in primo tempo17-16 La pipe di Semeniuk17-15 Diagonale di Bottolo da zona 216-15 Errore al servizio Civitanova16-14 Out Ben Tara da seconda linea15-14 La pipe di Nikolov14-14 Errore al servizio Perugia13-14 Diagonale di Ben Tara da seconda linea13-13 Diagonale di Lagumdzija da seconda linea12-13 Che azioneeeeeeeeeeeeeeeee! Difese da una parte e dall’altra, mano out di Ben Tara da seconda linea12-12 Errore al servizio Perugia11-12 Mano out di Semeniuuk da zona 411-11 Diagonale di Semeniuk da zona 411-10 Muroooooooooooooooooooo Nikoloooooooooooooov10-10 Errore al servizio Civitanova10-9 Errore al servizio Perugia9-9 Muroooooooooooooooooo Loseeeeeeeeeeeeer9-8 Errore al servizio Perugia8-8 Plotnytskyi da zona 4 in diagonale staccato da rete senza muro: vincente!8-7 Mano out Plotnytskyi da zona 48-6 Diagonale di Lagumdzija da seconda linea7-6 Out la pipe di Nikolov7-5 Diagonale di Ben Tara da seconda linea7-4 Errore al servizio Perugia6-4 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Ben Taraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa6-3 Errore al servizio Civitanova6-2 Parallela sulla riga di Lagumdzija da seconda linea5-2 Diagonale di Ben Tara da zona 25-1 Out Semeniuk da zona 44-1 Vincente Nicolov da zona 3 dopo la grande difesa di Civitanova3-1 Diagonale di Lagumdzija da zona 22-1 Subito spettacolo! Mano out di Ben Tara da zona 2 a chiudere una lunga azione2-0 Altra pipe di Bottolo, un po’ contro tempo ma la mette a terra1-0 La pipe di Bottolo18. Oasport.it - LIVE Civitanova-Perugia 0-1, Superlega volley 2025 in DIRETTA: gli umbri dominano il finale del primo set, 21-25 Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-1 Parallòela di Ben Tara da seconda linea21-25 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Ben Taraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Break di 9-2 per, che ha mandato in tilt la ricezione died ha ribaltato la situazione21-24 Muroooooooooooooooo Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii21-23 Errore al servizio21-22 Vincente Nikolov da zona 420-22 Out Lagumdzija da seconda linea20-21 Palla spinta di Semeniuk sulle mani del muro da zona 420-20tempo Podrascanin19-20 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Plotnytskyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii19-19 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Plotnytskyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii19-18 Fallo in palleggio di Boninfante19-17 Errore al servizio19-16 Out Plotnytskyi da zona 418-16 Mano out Chinenyeze intempo17-16 La pipe di Semeniuk17-15 Diagonale di Bottolo da zona 216-15 Errore al servizio16-14 Out Ben Tara da seconda linea15-14 La pipe di Nikolov14-14 Errore al servizio13-14 Diagonale di Ben Tara da seconda linea13-13 Diagonale di Lagumdzija da seconda linea12-13 Che azioneeeeeeeeeeeeeeeee! Difese da una parte e dall’altra, mano out di Ben Tara da seconda linea12-12 Errore al servizio11-12 Mano out di Semeniuuk da zona 411-11 Diagonale di Semeniuk da zona 411-10 Muroooooooooooooooooooo Nikoloooooooooooooov10-10 Errore al servizio10-9 Errore al servizio9-9 Muroooooooooooooooooo Loseeeeeeeeeeeeer9-8 Errore al servizio8-8 Plotnytskyi da zona 4 in diagonale staccato da rete senza muro: vincente!8-7 Mano out Plotnytskyi da zona 48-6 Diagonale di Lagumdzija da seconda linea7-6 Out la pipe di Nikolov7-5 Diagonale di Ben Tara da seconda linea7-4 Errore al servizio6-4 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Ben Taraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa6-3 Errore al servizio6-2 Parallela sulla riga di Lagumdzija da seconda linea5-2 Diagonale di Ben Tara da zona 25-1 Out Semeniuk da zona 44-1 Vincente Nicolov da zona 3 dopo la grande difesa di3-1 Diagonale di Lagumdzija da zona 22-1 Subito spettacolo! Mano out di Ben Tara da zona 2 a chiudere una lunga azione2-0 Altra pipe di Bottolo, un po’ contro tempo ma la mette a terra1-0 La pipe di Bottolo18.

