All’Università di Parma boom Open Day un’edizione da record

un’edizione davvero da record quella che si è appena chiusa di “Studiare a Parma. L’Università in Open Day”, il tradizionale appuntamento con le giornate di orientamento e informazione sull’offerta formativa dell’Università di Parma. Tre giorni da tutto esaurito per il Salone dedicato. Parmatoday.it - All’Università di Parma boom Open Day: un’edizione da record Leggi su Parmatoday.it È statadavvero daquella che si è appena chiusa di “Studiare a. L’Università inDay”, il tradizionale appuntamento con le giornate di orientamento e informazione sull’offerta formativa dell’Università di. Tre giorni da tutto esaurito per il Salone dedicato.

Potrebbe interessarti anche:

L’Università di Parma aderisce a "M’illumino di meno 2025"

Anche quest’anno l’Università di Parma aderisce a M’illumino di meno, la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. L’iniziativa, nata e promossa da Rai Radio2 ...

Un team dell'Università di Parma ha studiato quanto battere le balpebre sia un segnale importante (e contagioso) nella comunicazione tra cani. Un gesto usato anche con gli umani. Ma per indicare... cosa?

Forse lo avete notato nel vostro e derubricato a gesto istintivo. In realtà quando un cane sbattono gli occhi, ovvero ammicca con lo sguardo, sta dicendo qualcosa. Per provare a capire cosa, è stato ...

"Verdi non è di Parma" e "La valutazione del rischio di frattura" - due incontri dell’Università "Malvermi"

L'Università Popolare Auser "Malvermi" di Piacenza è lieta di invitare i piacentini a due appuntamenti pubblici in programma alla "Limonaia" di Palazzo Ghizzoni Nasalli (via Gregorio X, 9 ...

Open Day: primi tre giorni da boom all'università. Ne parlano su altre fonti

(Il quotidiano 9colonne.it ha riportato che:) OPEN DAY DELL’UNIVERSITÀ DI PARMA: AVANTI TUTTA! DOMANI ULTIMO GIORNO - Parma, 11 apr – Seconda giornata per “Studiare a Parma. L’Università in Open Day”, il salone di orientamento e informazione dell’Università di Parma, che anche oggi ha fatto registrare ottimi accessi.

(L’agenzia gazzettadiparma.it ha pubblicato che:) Open Day all'università di Parma, future matricole a tu per tu con il nostro ateneo - Nuova edizione di “Studiare a Parma. L’Università in Open Day", l’iniziativa organizzata nel cuore dell’Università e dedicata a tutte le persone che si apprestano a intraprendere per la prima volta il ...

(Come si legge su gazzettadiparma.it:) Tornano gli open day per chi vuole iscriversi all’Ateneo: parla la docente Isotta Piazza - Video - Dal 10 al 12 aprile tornano all’università di Parma gli open day per i ragazzi che vogliono iscriversi all’ateneo. Tre giorni dedicati ai corsi di laurea triennali e ai corsi di laurea ...