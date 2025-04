Anteprima24.it - Giro d’Italia, è countdown: in Irpinia sosta “Carovana party”

Tempo di lettura: 2 minutiCresce la febbre in rosa per il, la cui partenza è prevista il 9 maggio prossimo da Durazzo, in Albania, con 21 tappe per l’arrivo a Roma passando per la Campania, e per l’, nella tappa numero sei “Potenza – Napoli per 226 km, attesa per il 15 maggioUn lungo ed avvincente tratto per 90 chilometri, come fosse una semitappa, dei 226 della frazione intera, attraverserà la provincia di Avellino dove i ciclisti entreranno dal Valico di Monte Carruozzo e poi scenderann per Pescopagano, quindi ecco Sant’ Andrea di Conza, Conza della Campania, Lioni, e dallo svincolo di Volturara Irpina di procederà verso Atripalda ed Avellino, affrontando successivamente la salita di Monteforte Irpino verso Baiano, e da lì entrerà nell’ hinterland napoletano, fino appunto a raggiungere il traguardo di Napoli che intanto si sta rifacendo le strade per l’atteso appuntamento.