Emozionante via Crucis nel parco archeologico di Ostia Antica

Ostia, 12 aprile 2o25- Una location d’eccellenza, il parco archeologico di Ostia Antica, è stata scelta per la prima volta, come cornice quanto più suggestiva, per la Via Crucis nel penultimo venerdì di Quaresima 2025.Fautore di questa meravigliosa iniziativa è stato Don Giovanni Patanè, parroco prefetto della basilica di Regina Pacis di Ostia, grazie alla disponibilità della direzione degli scavi.Il parco archeologico di Ostia Antica ineguagliabile cornice per la Via Crucis E’ iniziata alle 19.30 l’affascinante Via Crucis alla presenza dei rappresentanti locali del Municipio X presidente Mario Falconi e assessore al turismo Antonio Caliendo, e di centinaia di fedeli, grazie a un’organizzazione impeccabile da parte della Diocesi, coadiuvata dai i volontari dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri e dai gruppi scout, che hanno fornito anche gli attori della splendida e sentita rievocazione; all’ingresso del parco sono stati consegnati ben 970 settanta braccialetti identificativi della Diocesi di Roma. Leggi su Ilfaroonline.it , 12 aprile 2o25- Una location d’eccellenza, ildi, è stata scelta per la prima volta, come cornice quanto più suggestiva, per la Vianel penultimo venerdì di Quaresima 2025.Fautore di questa meravigliosa iniziativa è stato Don Giovanni Patanè, parroco prefetto della basilica di Regina Pacis di, grazie alla disponibilità della direzione degli scavi.Ildiineguagliabile cornice per la ViaE’ iniziata alle 19.30 l’affascinante Viaalla presenza dei rappresentanti locali del Municipio X presidente Mario Falconi e assessore al turismo Antonio Caliendo, e di centinaia di fedeli, grazie a un’organizzazione impeccabile da parte della Diocesi, coadiuvata dai i volontari dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri e dai gruppi scout, che hanno fornito anche gli attori della splendida e sentita rievocazione; all’ingresso delsono stati consegnati ben 970 settanta braccialetti identificativi della Diocesi di Roma.

