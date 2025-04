Juventus Lecce la presenza di Thuram potrebbe determinare una titolarità in quella zona di campo c’è un favorito se giocasse il francese

JuventusNews24Juventus Lecce, Khéphren Thuram potrebbe indurre Tudor a scegliere quel giocatore in una zona di campo specifica: le ultimissime dalla Continassa!A poco meno di tre ore dal fischio d’inizio di Juventus Lecce, la redazione di gianlucadimarzio.com fa un appunto in merito alla formazione bianconera. Questa sottolineatura riguarda Khéphren Thuram.Qualora il centrocampista francese dovesse giocare, il numero 19 determinerebbe l’assegnazione della titolarità lungo la fascia sinistra. Al momento, il centrocampista potrebbe giocare e, con lui, ci sarebbe Weston McKennie. In caso contrario sarebbe Timothy Weah a occupare quella porzione di campo.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Juventus Lecce, la presenza di Thuram potrebbe determinare una titolarità in quella zona di campo: c’è un favorito, se giocasse il francese! Leggi su Juventusnews24.com di RedazioneNews24, Khéphrenindurre Tudor a scegliere quel giocatore in unadispecifica: le ultimissime dalla Continassa!A poco meno di tre ore dal fischio d’inizio di, la redazione di gianlucadimarzio.com fa un appunto in merito alla formazione bianconera. Questa sottolineatura riguarda Khéphren.Qualora il centrocampistadovesse giocare, il numero 19 determinerebbe l’assegnazione dellalungo la fascia sinistra. Al momento, il centrocampistagiocare e, con lui, ci sarebbe Weston McKennie. In caso contrario sarebbe Timothy Weah a occupareporzione di.Leggi sunews24.com

Roma vista Lecce - dubbio attacco per Ranieri : poi la Juventus di Tudor

Va bene il tema nuovo allenatore, così come i vari discorsi sui rinnovi dei pilastri della squadra ed un Solet nome caldo per la difesa del futuro, ma il vicino ingresso alla prossima settimana deve ...

Juventus-Lecce - ancora fiducia a Vlahovic. Probabili formazioni - orario e dove vederla

Torino, 11 aprile 2025 - All’Allianz Stadium la Juventus cerca di sfruttare gli scontri diretti in chiave Europa in programma in questa 32° giornata di Serie A (Atalanta-Bologna e Lazio-Roma) per ...

Classifica aggiornata Serie A : come cambia per la Juventus dopo Genoa Lecce

di Redazione JuventusNews24Classifica aggiornata Serie A: come cambia per la Juventus (impegnata domenica alle 18 sul campo della Fiorentina) dopo l’anticipo Genoa Lecce La ventinovesima giornata ...

