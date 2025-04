DIRETTA Serie A Inter Cagliari 2 0 raddoppia Lautaro Martinez – LIVE

Serie A, dopo la sfida tra Venezia e MonzaTorna in campo l’Inter capolista e campione d’Italia in carica e, per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A, ospita il Cagliari di Davide Nicola, impegnato nella lotta per non retrocedere.Simone Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina da Simone Inzaghi, arrivano a questa sfida col morale alle stelle dopo la vittoria nell’andata dei quarti di finale della Champions League sul campo del Bayern Monaco di Vincent Kompany. Nell’ultimo di campionato, invece, i nerazzurri hanno pareggiato per 2-2 sul campo del Parma del grande ex Cristian Chivu. Di contro, rossoblu dell’allenatore Davide Nicola si presentano a questo appuntamento dopo l’importante pareggio a reti bianche ottenuto sul campo di una DIRETTA concorrente per la salvezza come l’Empoli di Roberto D’Aversa. Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Inter-Cagliari 2-0: raddoppia Lautaro Martinez! – LIVE Leggi su Calciomercato.it Secondo appuntamento del sabato, valido per la trentaduesima giornata del campionato diA, dopo la sfida tra Venezia e MonzaTorna in campo l’capolista e campione d’Italia in carica e, per la trentaduesima giornata del campionato diA, ospita ildi Davide Nicola, impegnato nella lotta per non retrocedere.Simone Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina da Simone Inzaghi, arrivano a questa sfida col morale alle stelle dopo la vittoria nell’andata dei quarti di finale della Champions League sul campo del Bayern Monaco di Vincent Kompany. Nell’ultimo di campionato, invece, i nerazzurri hanno pareggiato per 2-2 sul campo del Parma del grande ex Cristian Chivu. Di contro, rossoblu dell’allenatore Davide Nicola si presentano a questo appuntamento dopo l’importante pareggio a reti bianche ottenuto sul campo di unaconcorrente per la salvezza come l’Empoli di Roberto D’Aversa.

Potrebbe interessarti anche:

LIVE Biathlon - Mass start femminile Ruhpolding 2025 in DIRETTA : Wierer precisa nella prima serie

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START MASCHILE DI BIATHLON DALLE 12.30 15.15 Mattanza di Simon e Braisaz-Bouchet: la prima ha sbagliato tre volte in questa ...

DIRETTA Serie A | Cagliari-Lecce 0-0 - Parma-Venezia 0-1 | Pohjanpalo segna su rigore! LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale le due partite della ventunesima giornata in programma alle 15 Piatto ricco questa domenica per gli amanti del brivido nel palinsesto pomeridiano del secondo ...

DIRETTA Serie A - Roma-Napoli : segui la cronaca LIVE del match

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra i giallorossi di Ranieri e gli azzurri di Conte in tempo reale Il Napoli fa visita alla Roma nella Capitale nel posticipo domenicale valido per ...

Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Inter-Cagliari e Juventus-Lecce in diretta e streaming: gli orari. DIRETTA Serie A, Inter-Cagliari | Segui la cronaca LIVE. Serie A: Napoli-Inter DIRETTA e FOTO. Serie A: Inter-Monza 1-2 DIRETTA e FOTO. Serie A: Inter-Monza 0-0 DIRETTA e FOTO. Inter-Cagliari, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE. Ne parlano su altre fonti

(Lo segnala fanpage.it:) Inter-Cagliari LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025 - La diretta LIVE di Inter-Cagliari di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ...

(A riportarlo è ansa.it:) Serie A: in campo Inter-Cagliari 0-0 DIRETTA e FOTO dalle ore 18 - "Su una singola partita, se si riesce a essere particolarmente convinti e continui nel corso della gara, si può sempre avere qualche chance. La bellezza del nostro sport è anche quella di credere di ...

() LIVE Alle 18 Inter-Cagliari: turnover per Inzaghi, Nicola conferma Viola - I nerazzurri provano a salire momentaneamente a +6 sul Napoli in vetta alla classifica. I sardi vanno a caccia di punti salvezza ...