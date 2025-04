Droni a scopo fitosanitario Mammi Emilia Romagna laboratorio d’innovazione

Droni per i trattamenti fitosanitari ha dato risultati incoraggianti e a seguito di nuova richiesta avanzata proprio dal Settore fitosanitario regionale, il Ministero della Salute ha rinnovato alla Regione Emilia-Romagna anche per il 2025 l’autorizzazione per questa sperimentazione.E’ la prima del genere rilasciata per il 2025: nei prossimi mesi saranno ampliate le zone e le colture di intervento, oggi limitate alla collina ravennate, ma che presto riguarderanno anche la pianura ravennate, il piacentino e la provincia di Forlì-Cesena.L’iniziativa si inserisce nel contesto dell’agricoltura 4.0 che punta ad ottimizzare le produzioni dal punto di vista dell’efficienza e della sostenibilità, attraverso l’integrazione con le nuove tecnologie, che permettono la raccolta di dati sempre più precisi e la pianificazione di tutte le fasi della lavorazione nei minimi dettagli, favorendo la razionalizzazione delle risorse. Unlimitednews.it - Droni a scopo fitosanitario, Mammi “Emilia-Romagna laboratorio d’innovazione” Leggi su Unlimitednews.it BOLOGNA (ITALPRESS) – Meno deriva, più sicurezza per gli operatori e l’ottimizzazione dei tempi di intervento. L’utilizzo deiper i trattamenti fitosanitari ha dato risultati incoraggianti e a seguito di nuova richiesta avanzata proprio dal Settoreregionale, il Ministero della Salute ha rinnovato alla Regioneanche per il 2025 l’autorizzazione per questa sperimentazione.E’ la prima del genere rilasciata per il 2025: nei prossimi mesi saranno ampliate le zone e le colture di intervento, oggi limitate alla collina ravennate, ma che presto riguarderanno anche la pianura ravennate, il piacentino e la provincia di Forlì-Cesena.L’iniziativa si inserisce nel contesto dell’agricoltura 4.0 che punta ad ottimizzare le produzioni dal punto di vista dell’efficienza e della sostenibilità, attraverso l’integrazione con le nuove tecnologie, che permettono la raccolta di dati sempre più precisi e la pianificazione di tutte le fasi della lavorazione nei minimi dettagli, favorendo la razionalizzazione delle risorse.

Potrebbe interessarti anche:

Chi è Visit Detroit - l’organizzazione senza scopo di lucro che potrebbe essere il nuovo sponsor della Juve con Jeep : i dettagli

di Redazione JuventusNews24Chi è Visit Detroit, il possibile nuovo sponsor della Juve: tutti i dettagli sulla sinergia in vista della nuova stagione Aumentano le voci e arrivano conferme su una ...

Cina : Chongqing - spettacolo futuristico di droni illumina cielo notturno

La municipalita’ cinese di Chongqing porta le vibrazioni cyberpunk a un livello superiore. Un incredibile spettacolo di droni illumina il cielo notturno, trasformando questa citta’ futuristica in ...

Luciana Fiocco accompagna marito e figlia in banca e scompare : ricerche con cani e droni

Ha accompagnato marito e figlia in banca ed è scomparsa. Sono ore di apprensione per Luciana Fiocco, la 50enne sembra sparita nel nulla. Le ricerche sono in corso con cani e droni, che setacciano il ...

Droni a scopo fitosanitario, Mammi “Emilia-Romagna laboratorio d’innovazione”. Agricoltura 4.0, droni per i trattamenti fitosanitari: sperimentazione nel predappiese. Agricoltura 4.0 nel post alluvione: Ministero della Salute rinnova autorizzazione alla Regione per utilizzare droni a scopo fitosanitario. Comunicato Regione: Agricoltura. Da soluzione di emergenza post alluvione a sperimentazione pilota in Italia: il Ministero della Salute rinnova l'autorizzazione alla Regione per utilizzare i droni a scopo fitosanitario. Nel 2025 saranno ampliate le aree di interv. In Lombardia i primi droni per i pesticidi di precisione. Via libera ai droni per trattamenti sperimentali con prodotti fitosanitari. Ne parlano su altre fonti

(Come si legge su msn.com:) Droni a scopo fitosanitario, Mammi “Emilia laboratorio d’innovazione” - Il Ministero della Salute ha rinnovato all'Emilia-Romagna anche per il 2025 l'autorizzazione sperimentare i droni in ambito fitosanitario ...

(Come riportato da freshplaza.it:) Droni nella protezione delle colture a Valencia - Raggiungere un uso sicuro e sostenibile dei droni per i trattamenti fitosanitari nell'agricoltura mediterranea è un obiettivo tanto auspicabile quanto realizzabile nel breve periodo. Questo ...