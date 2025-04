Inter Cagliari LIVE 1-0 | Arnautovic butta giù la porta e porta avanti i nerazzurri!

Inter Cagliari, match valevole per il 32° turno del campionato di Serie A: seguilo LIVE con noiTutto pronto a San Siro per Inter Cagliari, sfida valevole per la 32^ giornata del campionato di Serie A. nerazzurri reduci dal pareggio per 2 a 2 contro il Parma, ma stabilmente al primo posto in classifica con 68 punti; sardi reduci dal pareggio per 0 a 0 ottenuto contro l’Empoli, con la squadra di Davide Nicola che è al momento al 15esimo posto in classifica con 30 punti. Segui con noi la cronaca LIVE testuale dell’incontro.AGGIORNA LA LIVECRONACA1? Fischio d’inizio – Si comincia!7? Lautaro! – Prima chance per l’Inter su assist di Darmian, l’argentino calcia col mancino a pochi passi dalla porta, ma la palla termina sull’esterno della rete!11? Bisseck anticipa Piccoli di testa – Provvidenziale chiusura del tedesco su un cross indisioso dalla sinistra. Internews24.com - Inter Cagliari LIVE 1-0: Arnautovic butta giù la porta e porta avanti i nerazzurri! Leggi su Internews24.com di Giuseppe ColicchiaAppuntamento alle 18 a San Siro per, match valevole per il 32° turno del campionato di Serie A: seguilocon noiTutto pronto a San Siro per, sfida valevole per la 32^ giornata del campionato di Serie A.reduci dal pareggio per 2 a 2 contro il Parma, ma stabilmente al primo posto in classifica con 68 punti; sardi reduci dal pareggio per 0 a 0 ottenuto contro l’Empoli, con la squadra di Davide Nicola che è al momento al 15esimo posto in classifica con 30 punti. Segui con noi la cronacatestuale dell’incontro.AGGIORNA LACRONACA1? Fischio d’inizio – Si comincia!7? Lautaro! – Prima chance per l’su assist di Darmian, l’argentino calcia col mancino a pochi passi dalla, ma la palla termina sull’esterno della rete!11? Bisseck anticipa Piccoli di testa – Provvidenziale chiusura del tedesco su un cross indisioso dalla sinistra.

