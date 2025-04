Internews24.com - Palmeri è certo: «Tra il calendario del Napoli è quello dell’Inter non c’è partita»

di Redazioneparlando della lotta scudetto ha analizzato i calendari delle due squadre favorite per la vittoria del tricolore, Inter eTancredinel corso del suo consueto editoriale per Sportitalia ha parlato della lotta scudetto analizzando i calendari delle due squadre favorite per la vittoria del titolo, Inter e.PAROLE – «In quella scudetto non c’ètra ildel. Badate bene, qua non si considera l’elenco di impegni comprendenti le coppe. E’ ovvio che l’Inter è molto più in difficoltà su. Ma prendiamo in esame solo le avversarie mancanti in Serie A. Beh, non c’è praticamente confronto. Ilpuò fare 7 vittorie su 7, visto che incontra 6 squadre della classifica di destra, e solo 1 di quella di sinistra che però è il Torino, eterno incompiuto.