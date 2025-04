Papa Francesco lo pneumologo Uscire con l’ossigeno Migliaia di persone lo fanno

Papa Francesco che è tornato a pregare nella basilica di Santa Maria Maggiore. Il Pontefice era sulla sedia a rotelle con i naselli per l'ossigeno. "In Italia ci sono Migliaia di persone che vivono, vanno al lavoro o escono con l'ossigeno che si può fare a .L'articolo Papa Francesco, lo pneumologo: "Uscire con l'ossigeno? Migliaia di persone lo fanno" proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News

(Da una nota di msn.com si apprende che:) Papa Francesco, lo pneumologo: "Uscire con l'ossigeno? Migliaia di persone lo fanno" - (Adnkronos) - Nuova uscita oggi, sabato 12 aprile, di Papa Francesco che è tornato a pregare nella basilica di Santa Maria Maggiore. Il Pontefice era sulla sedia a rotelle con i naselli per l'ossigeno ...

(Il quotidiano msn.com ha riportato che:) Papa Francesco, lo pneumologo: «Naselli per l'ossigeno? Normali per la terapia. Visite segnale di miglioramento» - «In Italia ci sono migliaia di persone che vivono, vanno al lavoro o escono con l'ossigeno che si può fare a casa come ossigenoterapia, ma se è una terapia a lungo temine ...

(A darne comunicazione è canaledieci.it:) Papa Francesco verso il recupero. Parla lo pneumologo Micheletto: “La strada è ancora lunga” - Le condizioni di Papa Francesco mostrano segnali di miglioramento ... ha spiegato in queste ore lo pneumologo Micheletto: “Quando si è sottoposti ad ossigenoterapia, il miglioramento si misura dalla ...