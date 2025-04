Lorenzo Musetti ora è n 11 del ranking Atp Ecco dove salirebbe in caso di vittoria in finale contro Alcaraz

Montecarlo - super Lorenzo Musetti : batte in rimonta il campione in carica Tsitsipas e vola in semifinale

Lorenzo Musetti ha battuto in tre set (1-6, 6-3, 6-4) il greco Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo, e ora vola in semifinale. Il prossimo avversario dell’azzurro ...

Berrettini-Musetti - Atp Montecarlo 2025 : a che ora e dove vederla in diretta

Una grande sfida da non perdere. Domani, giovedì 10 aprile, non prima delle 13:20, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti si sfideranno negli ottavi di finale dell'Atp Montecarlo 2025. Berrettini ...

LIVE Musetti-Auger Aliassime 4-6 - 6-2 - 2-1 ATP Miami 2025 in DIRETTA : parte bene Lorenzo nel set decisivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Bravissimo Lorenzo a comandare lo scambio, sbaglia Aliassime in contenimento. 15-15 Bella risposta di Musetti, stecca con il dritto il canadese. 15-0 ...

(Risulta da fonti di ilmessaggero.it che:) Lorenzo Musetti ora è n.11 del ranking Atp. Ecco dove salirebbe in caso di vittoria in finale contro Alcaraz - Con questa vittoria, Musetti diventa il terzo italiano in finale a Montecarlo dopo Barazzutti e Fognini e si porta virtualmente all'undicesimo posto del ranking, con la top 10 che dista ora solo 15 ...

(In base alle informazioni di sportface.it:) A che ora gioca Musetti la finale domani contro Alcaraz: orario, canale Montecarlo e se si può vedere in chiaro - Lorenzo Musetti contro Carlos Alcaraz in finale al Masters 1000 di Montecarlo: a che ora si gioca domenica 13 aprile ...

(Lo rende noto ilmessaggero.it:) Musetti-Alcaraz: dove vederla in tv e streaming, orario e precedenti. La finale del Masters 1000 di Montecarlo - Lorenzo Musetti si regala la sua prima finale in un Masters 1000. L'azzurro batte in rimonta l'australiano Alex de Minaur e stacca il pass per l'ultimo atto dell'Atp Montecarlo.